Suite aux référendums russes en Ukraine, quelles seront les frontières de ces régions annexées?

Bonjour Mamail,

Comme vous le savez sans doute, la Russie entérinera l'annexion des quatre régions dans lesquelles, la Russie a organisé des référendums pro-russes. Ce vendredi 30 septembre, Vladimir Poutine prononcera un discours dans lequel, il devrait en dire un peu plus et ce qu'il compte faire de ces régions.

Quoiqu'il en soit, nous ne savons pas, à l'heure qu'il est, le devenir précis de ces régions quelles seront les frontières physiques de ces territoires. Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences à l’université Paris Nanterre et auteure du livre "Jamais frères ? Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique", l'a indiqué à nos confrères du Parisien: "il est difficile d’imaginer la suite alors qu’on ne sait même pas exactement quelles sont les frontières des régions annexées de Kherson et Zaporijjia", rappelle Anna Colin Lebedev.

En 2014, la Russie avait calqué les frontières fédérales sur les frontières administratives de la Crimée. Néanmoins, comme le montre cette infographie du Parisien, sur l'avancée des troupes russes dans les différentes régions, toutes ne sont "entièrement" contrôlées par la Russie.