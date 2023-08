Images du crash, autres victimes, réactions en Russie... Ce que l'on sait sur la mort d'Evgueni Prigojine, patron de Wagner et ennemi de Poutine

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner Evgueni Prigojine (à l'origine d'un début de rébellion contre le Kremlin en juin, dans le cadre de la guerre en Ukraine), son adjoint et huit autres passagers sont présumés morts dans le crash d'un avion privé qui s'est écrasé le mercredi 23 août au nord-ouest de Moscou. Voici ce que l'on sait.

Que s'est-il passé?

Quelques heures après que des rumeurs annonçaient que le patron de Wagner Evguéni Prigojine se trouvait à bord d'un jet privé qui s'était écrasé près du village de Kujenkino, dans la région de Tver en Russie, l'agence russe du transport aérien Rossaviatsia confirmait l'information.

"Selon la compagnie aérienne, les passagers suivants se trouvaient à bord de l'avion Embraer 135", a indiqué Rossaviatsia en citant le nom de M. Prigojine, mais aussi celui de son bras droit Dmitri Outkine. Selon elle, le vol se déroulait "en vertu d'un permis d'espace aérien dûment délivré".

Qui sont les victimes?

"Il y avait dix personnes à bord, dont trois membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées", avait indiqué un peu auparavant sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence.

En plus d'Evgueni Prigojine étaient à bord de l'avion qui s'est crashé Dmitri Outkine, fidèle adjoint du patron de Wagner, ainsi que huit autres passagers, dont trois membres d'équipage.

Outkine était un ancien militaire, ex-officier des forces spéciales du GRU, et cofondateur en 2014 du groupe Wagner. "Régulièrement décrit comme néonazi, il est accusé de crimes de guerre, commis notamment en Syrie, et fait l'objet de sanctions internationales", résume Wikipédia.

Selon un responsable des services de secours, les corps de huit personnes ont jusqu'à présent été retrouvés sur le site du crash. L'agence TASS a, elle, mentionné sept corps récupérés.

à lire aussi Guerre en Ukraine en direct: la mort du chef de Wagner Evgueni Prigojine dans un crash d'avion confirmée par la Russie

Y a-t-il des vidéos du crash?

Une vidéo amateur, authentifiée par Le Monde, a beaucoup tourné mercredi soir au moment de l'annonce du crash de cet avion, qui avait décollé de Moscou pour rejoindre St-Pétersbourg.

On y voit un avion, auquel il manquerait visiblement une aile, plonger à la verticale et s'écraser non loin du jardin d'un citoyen russe anonyme, en train de filmer et de commenter la scène, apeuré.

Un énorme panache de fumée noire s'élève alors dans la campagne moscovite. Des photos du crash ont également tourné, avant que les journalistes confirment l'authenticité des clichés.

Très étonnamment, Evgueni Prigojine se trouvait à bord de cet avion, entre Moscou et St Petersbourg, 2 mois après avoir trahi Poutine.



Il rejoint les dizaines d’oligarques russes “suicidés” ou fâcheusement tombés d’une fenêtre ou d’un bateau. Pas de bol.pic.twitter.com/IKriUS2b6H — Marion Van Renterghem (@MarionVanR) August 23, 2023

Comment ont réagi les Russes... et Poutine?

Des personnes se recueillaient dès jeudi matin à Saint-Pétersbourg devant le siège de Wagner, déposant des écussons du groupe paramilitaire, des fleurs rouges et des bougies, tandis que près de Kujenkino, des policiers bouclaient l'entrée de la zone du crash.

Le président Vladimir Poutine a, de son côté, prononcé un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Koursk au cours de la Deuxième Guerre mondiale, se rendant dans cette région frontalière de l'Ukraine.

Sans mentionner le crash, il a salué sur scène devant la foule le "dévouement" et la "loyauté" des soldats russes en Ukraine, qui "combattent avec courage et détermination".

Prigojine était le nouvel "ennemi numéro 1" de Poutine

Il faut dire qu'Evgueni Prigojine, surnommé un temps "le cuisinier de Poutine", n'était plus en odeur de sainteté depuis la rébellion avortée en juin de sa milice Wagner, en pleine guerre en Ukraine.

Le conflit ouvert avec les hauts responsables militaires russes s'était en effet envenimé, Prigojine les accusant d'incompétence et de ne pas lui livrer assez de munitions. Capturant brièvement des sites militaires dans le sud de la Russie, avant de se diriger vers Moscou, Wagner avait fait trembler le Kremlin pendant quelques heures.

Forcé à l'exil par un Vladimir Poutine furieux, qui avait dénoncé une "trahison", Evgueni Prigojine s'était d'abord rendu au Bélarus avec l'aide de son président, Alexandre Loukachenko, avant de se faire discret, puis de réapparaître en Afrique il y a quelques jours, le 22 août.

"Pour une raison jamais expliquée, le patron de Wagner semblait aller et venir en Russie malgré son statut de paria, jusqu’à participer quelques jours après sa révolte à une réunion au Kremlin", explique Le Monde.

Extrait d'une vidéo publiée sur la chaîne Telegram liée au groupe Wagner @grey_zone le 23 août 2023 montrant la fumée s'élevant après la chute d'un avion près du village de Kuzhenkino, en Russie DR.

Qui a causé ce spectaculaire accident?

Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a aussitôt sous-entendu que M. Prigojine a pu être éliminé par le Kremlin.

"L'élimination spectaculaire de Prigojine et du commandement de Wagner deux mois après (leur) tentative de coup d'Etat est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024", a-t-il écrit sur X, estimant que "Poutine ne pardonne à personne".

Une enquête a été ouverte pour "violation des règles de sécurité du transport aérien". "Une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur les lieux (...) pour établir les causes de l'accident", a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête russe.

à lire aussi Evguéni Prigojine, l'imprévisible patron du groupe Wagner et ennemi de Poutine

Des personnes se recueillent en hommage à Evguéni Prigojine devant le siège du groupe Wagner, le 24 août 2023 à Saint-Pétersbourg (Russie) Photo AFP.

Quid des réactions dans le reste du monde?

Le président américain Joe Biden s'est dit "pas surpris" de la possible mort du patron de Wagner. "Peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose", a-t-il estimé.

La meneuse de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, a estimé que Prigojine, était un "meurtrier" qui "ne manquera à personne". Elle a espéré sur X que "sa mort pourrait démanteler la présence de Wagner au Bélarus", un pays allié de Moscou.

En juillet, Vladimir Poutine avait assuré qu'il avait proposé aux hommes de Wagner de servir sous le commandement d'une autre personne au sein de l'armée, mais que leur chef, Evguéni Prigojine, avait refusé cette offre.