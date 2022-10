Rinat Akhmetov, l'oligarque ukrainien qui a voulu renverser Volodymyr Zelensky... et racheter l'OGC Nice

C'est l'homme le plus riche d'Ukraine. Et sans doute l'Ukrainien le plus connu du pays, après Volodymyr Zelensky. Rinat Akhmetov est ce qu'on appelle une tête d'affiche au sein du "bataillon Monaco", ce groupe de richissimes ukrainiens qui ont fui la guerre pour mener la grande vie entre Nice et la Principauté.

S’il s’est "réfugié" sur la Côte d'Azur, c'est tout sauf une surprise. Le propriétaire de l'usine Azovstal de Marioupol - devenue symbole de la résistance face à l'invasion russe - connaît plutôt bien le coin.

Déjà un premier exil à Monaco

Nous sommes en 2004, à l'époque de la "révolution orange" en Ukraine. Alors que la place Maïdan réclame (déjà) un rapprochement avec l'Europe et une prise de distance avec la Russie, Akhmetov est pris de panique et choisit l'exil à Monaco. Il est soupçonné d’avoir participé au trucage de l’élection présidentielle par le gouvernement de Viktor Ianoukovytch et par le puissant clan de Donetsk, dont il fait partie. "Après l’arrivée au pouvoir de Viktor Iouchtchenko, les nouveaux dirigeants se sont mis à régler ses comptes avec les russophones. Akhmetov est alors le financier du Parti des Régions, et il se sent, à juste titre, visé. Au point de préférer se mettre au vert en Principauté", se souvient un fin connaisseur de l'oligarchie ukrainienne.

Celui qui a fait fortune dans le charbon au début des années 90 trouve refuge dans l'une des plus luxueuses suites de l'hôtel Hermitage. Il y restera deux ans. Et en deux ans, Akhmetov tombera sous le charme de la Côte d'Azur.

Il rachète la villa des Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Fin 2006, Akhmetov peut quitter l'hôtel Hermitage. Le calme est revenu au pays. Les poursuites lancées contre lui sont abandonnées. Et quelques semaines après son retour, il se fait même élire député de la Rada de l'oblast de Donetsk, sa ville natale. Mais depuis cette région minière, Akhmetov garde un œil sur la Côte d'Azur. Il est tombé amoureux de la région et continue de s'y rendre régulièrement.

Des allers et venues qui le conduiront à chercher un pied à terre chez nous. Et il ne fera pas dans la demi-mesure. Rinat Akhmetov prend le temps et son choix se portera en 2019 sur la villa des Cèdres, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un bijou.