Qui est Evgueni Prigojine, le "cuisinier" de Vladimir Poutine et fondateur du groupe paramilitaire controversé Wagner?

L'homme est en effet pressenti pour devenir ministre de la Défense russe à la place de Shoïgou, à qui l'on fait porter la défaite de l'armée russe face à la contre-offensive ukrainienne. À propos de Wagner, Prigojine indique l'avoir initié ce groupe pour envoyer des "volontaires" dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. "Ces gars, des héros, ont défendu le peuple syrien, d'autres peuples de pays arabes, les démunis africains et latino-américains, ils sont devenus un pilier de notre patrie", a-t-il dit. Selon les médias russes, photos à l'appui, il était présent le 24 septembre, médaille de héros de la Russie sur la poitrine, à une cérémonie du souvenir à Volgograd, pour un combattant de Wagner tué en Ukraine.

C'est par un communiqué de sa société de restauration "Concord", que celui que l'on surnomme "le cuisinier" a levé le doute entourant ce groupe de mercenaires. Enfin... Après plusieurs enquêtes de différents médias, il n'y avait plus réellement de doute quant à l'identité du créateur de Wagner. Récemment, The Guardian indiquait qu'il était aussi le patron du journal United World International, un journal pour lequel écrivait Daria Douguina, la journaliste décédée dans l'explosion de sa voiture.

Son nom est entouré de "mystères". Et pourtant, c'est peut-être l'un des hommes les plus troubles du régime de Vladimir Poutine. Comme annoncé dans divers médias après de minutieuses enquêtes, Evguéni Prigojine, un homme d'affaires proche du Kremlin, a reconnu ce lundi 26 septembre avoir fondé en 2014 le groupe paramilitaire Wagner, présent dans de nombreux conflits dans le monde.

Wagner, une toute puissante milice chargée des basses œuvres du Kremlin

Réputé milliardaire bien que sa fortune ne soit pas connue, plusieurs médias lui prêtent en effet un vaste et lucratif empire bâti à coups de contrats publics, grâce à sa proximité présumée avec le maître du Kremlin. Au fil des dossiers sensibles des dernières années, il est soupçonné d'être le principal artisan, avec les services secrets, des basses œuvres du Kremlin. Il avait ainsi déjà été sanctionné par Washington pour son rôle présumé dans l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 par le biais d'une "usine à trolls". En 2018, alors que le groupe Wagner, déjà remarqué en Ukraine, Syrie et Libye, est accusé de prendre pied en Afrique, trois journalistes russes enquêtant sur les affaires de la société paramilitaire sont tués en Centrafrique.

Wagner, dont la présence a été documentée depuis huit ans en Ukraine, en Syrie, en Libye ou encore en Centrafrique et au Mali, est perçu par ses détracteurs comme l'armée de l'ombre de Vladimir Poutine, promouvant les intérêts russes en fournissant des combattants, mais aussi des instructeurs militaires et conseillers. Le président russe avait démenti, en octobre dernier, que le groupe réalisait ses basses-œuvres et servait les intérêts de l'Etat russe.

Les opérations de Wagner sont au cœur de nombreux scandales, de tensions diplomatiques et d'exactions présumées, notamment en Syrie et en Centrafrique. En Centrafrique, des centaines d'hommes y figurent parmi les "instructeurs" de l'armée, au point que Paris y évoque une "captation du pouvoir". Une crise entre la Russie et le Bélarus a aussi mis un coup de projecteur inattendu sur l'organisation en 2020, quand Minsk avait annoncé l'arrestation de 33 "mercenaires" du groupe. Ces hommes disaient alors qu'ils transitaient via le Bélarus pour aller sur d'autres terrains: Venezuela, Libye, Cuba,

Si Prigojine est aux finances de Wagner, les commandes opérationnelles sont, selon des médias russes, entre les mains de Dmitri Outkine. Peu de choses sont connues de cet homme d'une cinquantaine d'années qui serait passé par le renseignement militaire russe. En décembre 2016, il est reçu au Kremlin pour une cérémonie en hommage aux "héros" de Syrie. Il est même pris en photo avec le président Vladimir Poutine. On sait simplement qu'il est l'un des fondateurs de ce groupe de miliciens et qu'il est un adorateur du troisième Reich et de Richard Wagner. Il possède d'ailleurs plusieurs tatouages représentant les insignes des SS durant la Seconde Guerre Mondiale.

Comme d'autres oligarques, il a été sanctionné par l'UE

En juin dernier, la justice européenne a confirmé les sanctions décidées en 2020 contre l'oligarque russe pour son implication dans la déstabilisation de la Libye avec le groupe de mercenaires Wagner.

En effet, en juin dernier, il ne faisait plus vraiment de doutes quant à ses liens avec Wagner. L'UE l'avait accusé de soutenir financièrement les activités du groupe militaire privé Wagner en Libye. Et lui avait demandé au Tribunal de l’Union européenne l’annulation de cette décision. Il invoquait notamment "une violation de l’obligation de motivation de ces décisions, l’irrecevabilité des preuves produites, l’appréciation erronée des faits, le détournement de pouvoir et la violation de ses droits fondamentaux", dans son recours. Le tribunal a rejeté tous ces arguments: il a donc interdiction d'entrer dans l'UE et ses fonds sont gelés.

Son rôle en Ukraine a également été sanctionné car considéré comme le fondateur du groupe Concord "responsable du déploiement des mercenaires du groupe Wagner en Ukraine et d'avoir bénéficié d'importants contrats publics avec le ministère russe de la Défense après l'annexion illégale de la Crimée et l'occupation de l'est de l'Ukraine par des séparatistes soutenus" par Moscou, selon la liste noire de l'UE. Sa mère et son épouse ont également été inscrites sur cette liste en février 2022. L'homme d'affaires est également sanctionné par les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Quant à Outkine, l'UE l'a aussi sanctionné, "il est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme commises par le groupe, dont des actes de torture ainsi que des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires."