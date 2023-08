Qui est Dmitri Outkine, bras droit d'Evguéni Prigojine et fondateur du groupe Wagner, présumé mort dans le crash d'un avion en Russie?

L'orchestre est décapité. Le patron du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine, à l'origine d'une rébellion en juin, et huit autres passagers sont présumés morts dans le crash d'un avion privé mercredi au nord-ouest de Moscou.

Si les médias s'attardent ce jeudi sur la présence à bord d'Evguéni Prigojine, le "cuisinier de Poutine" entré en disgrâce depuis deux mois et sa tentative de coup d'Etat, l'administration russe de l'aviation civile a confirmé la présence de Dmitri Outkine à bord de à bord de l'Embraer-135.

Un homme discret à l'origine du groupe Wagner

Si peu de choses sont connues de cet homme d'une cinquantaine d'années qui serait passé par le renseignement militaire, il fait partie des hommes à l'origine du groupe Wagner. Un nom qu'il a choisi en référence direct au compositeur préféré d'Adolf Hitler, avant de le donner à sa milice.

Mais ce chef de guerre est loin d'être un poète. Nostalgique du IIIe Reich, en attestent ses différents tatouages symbolisant l'idéologie nazi et qui ornent notamment ses omoplates, il a été reçu au Kremlin en 2016 pour une cérémonie en hommage aux "héros" de Syrie. Il est même pris en photo avec Vladimir Poutine à cette occasion.

Par le passé, cet ancien lieutenant-colonel dans l'armée, au physique impressionnant, a participé aux deux guerres de Tchétchénie, (1994-1996 et 1999-2009.

"Un guerrier par nature"

Transféré au début des années 2000 dans la région de Pskov, à la frontière estonienne, il y sert pendant 10 ans en tant que commandant du GRU, la direction générale des renseignements.

Reconnaissant lui-même "être un guerrier par nature", avec des difficultés à s'intégrer dans la vie civile, il se retrouve alors mêlé aux activités d'une société militaire privée, dont l'action sera visible en Syrie à une période où Moscou soutient le régime de Bachar Al-Assad. Un rôle qui semble, selon Bellingcat, de courte durée.

"Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début"

C'est en Ukraine, en 2014 et alors que la Russie essaie de soutenir un soulèvement séparatiste dans le Donbass et en Crimée, qu'il refait son apparition aux côtés de nombreux mercenaires. C'est l'acte de naissance du groupe Wagner, qui le conduira à retourner en Syrie, jusqu'à cette décoration au Kremlin des mains de Vladimir Poutine.

Depuis, ses prises de parole sont rares et l'une des dernières remontent à juin dernier et cette tentative de marcher sur Moscou, comme l'avait remarqué Libération.

Si son visage n'apparait pas, on l'entend prendre la parole après un discours d'Evguéni Prigojine, son mécène: "Merci les gars, merci pour votre travail. Grâce à ce travail, putain, la SMP Wagner est connue dans le monde entier".

Et d'ajouter: "Ce n’est pas la fin, ce n’est que le début du plus grand job du monde qui va être fait bientôt. Et “welcome to hell”".