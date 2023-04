Quatre questions pour tout comprendre à la crise que traverse le Soudan et pourquoi l'UE a évacué ses ressortissants

Le chaos. Le Soudan est le théâtre de violents affrontements depuis une semaine. Le pays est otage des combats entre le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée et dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son numéro deux Mohamed Hamdane Daglo, chef des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Plus de 400 personnes ont été tuées, des milliers blessées et le bilan pourrait encore s'alourdir. On fait le point sur cette grave crise qui secoue le continent africain.

Qui sont les deux belligérants et quels sont leurs objectifs?

Le conflit a éclaté en raison du différend entre les deux généraux sur les modalités d'intégration aux troupes régulières des FSR, dont des milliers d'ex-miliciens ont été accusés d'exactions dans la longue guerre du Darfour (ouest) dans laquelle ils combattaient pour le compte de la dictature d'Omar el Béchir, renversé en 2019.

Le général Burhane voulait le faire sous deux ans en imposant aux paramilitaires les critères de recrutement de l'armée. Le général Daglo voulait lui que l'intégration se fasse sur dix ans et que ses combattants conservent leurs grades. Alors que militaires et paramilitaires se battaient d'habitude ensemble contre des groupes rebelles dans des provinces éloignées, cette fois non seulement ils s'affrontent mais ils le font sur un terrain qu'ils connaissent peu: Khartoum. Dans ce nouveau bras de fer, "ni l'armée ni les FSR ne semblent vouloir plier", affirme Aly Verjee, chercheur au Rift Valley Institute. Les combats, entamés le 15 avril, s'étendent de jour en jour.

Military Balance Plus et International Institute for Strategic Studies (IISS) estiment que l'armée compte 100.000 hommes, contre 40.000 paramilitaires. Plusieurs experts avancent cependant le chiffre de 100.000 paramilitaires, tout en donnant la supériorité numérique à l'armée. Mais sur le terrain, aucun camp ne semble prendre l'avantage en près d'une semaine de combats acharnés. Pour Alex de Waal, spécialiste de l'Afrique, les deux forces "ont la même taille et la même capacité de combat".

De nouveaux quartiers de Khartoum et de nouvelles régions du pays, notamment dans le Darfour, sont aspirés dans un conflit qui couve depuis des mois. Les groupes islamistes sont aussi impliqués. Le Soufan Center, basé à New-York, constate "l'ingérence d'Etats étrangers, de seigneurs de guerre, de milices armées et d'une variété d'autres acteurs violents non-étatiques".

Selon lui, "un échec des commandants à tenir leurs soldats pourrait faire perdurer les violences". Un risque particulièrement grand côté paramilitaires, ne cessent de répéter les experts. Sur le plan militaire, avec les deux camps engagés dans une guerre de l'information, il est impossible de savoir qui contrôle les institutions du pays ou les aéroports et dans quel état se trouvent les infrastructures après les raids aériens, tirs d'artillerie et autres combats de rue. Si l'armée de Burhane apparaît militairement plus solide, les hommes de Hemedti excellent dans la guérilla urbaine. Les ingrédients sont là pour un conflit durable.

Quelle situation sur place?

Une photo prise le 19 avril 2023 et obtenue auprès de Médecins sans frontières (MSF) le 21 avril montre un service bondé dans un hôpital d'El Fasher, dans la région du Nord-Darfour au Soudan, où plusieurs personnes ont été blessées dans des combats en cours. Ali SHUKUR / Médecins sans Frontières (MSF) / AFP.

Les explosions et les tirs n'ont pas cessé de résonner à Khartoum et dans d'autres villes, mais les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages avec les deux belligérants: l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les très redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Les cinq millions d'habitants de Khartoum, eux, n'ont qu'une idée en tête: quitter la ville qui ressemble de plus en plus à un piège. L'eau courante et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours, le réseau téléphonique s'est fortement dégradé et les vivres commencent à manquer. Dans un pays où l'inflation est déjà à trois chiffres en temps normal, le kilo de riz ou le litre d'essence s'échangent désormais à prix d'or.

Or, l'essence est la clé pour s'échapper: il en faut beaucoup pour rejoindre l'Egypte voisine --à 1.000 km au nord-- vers laquelle des milliers de Soudanais espèrent désormais se tourner. Ou pour rallier Port-Soudan, à 850 km à l'est, et espérer monter dans un bateau, comme l'ont fait les tout premiers évacués du pays, les Saoudiens.

L'armée de l'air et l'artillerie des deux camps ont bombardé neuf hôpitaux de Khartoum. En tout, 39 des 59 hôpitaux des zones touchées par les combats ont été mis hors d'usage ou forcés de fermer, selon des médecins.

Prises sous les tirs croisés, ses agences et de très nombreuses organisations humanitaires ont suspendu leurs activités. Cinq humanitaires, dont quatre de l'ONU, ont été tués et, selon le syndicat des médecins, près des trois quarts des hôpitaux sont hors service. Déjà, des milliers de Soudanais ont fui en Egypte, au Soudan du Sud et au Tchad, frontalier du Darfour.

Cette région de l'ouest, la plus pauvre du pays a été ravagée dans les années 2000 par une sanglante guerre ordonnée par le dictateur Omar el-Béchir, déchu en 2019, et menée notamment par les miliciens Janjawids, le gros des troupes du général Daglo aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que personne n'y a accès, elle est de nouveau en proie aux pillages, aux attaques et aux atrocités.

Quel bilan?

Des habitants fuient les combats entre l'armée et les paramilitaires à Khartoum, le 19 avril 2023 au Soudan Photo AFP.

Le bilan encore très provisoire s'élève à plus de 420 morts et 3.700 blessés, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Entre 10.000 et 20.000 personnes ont fui les combats pour le Tchad voisin, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). L'est du Tchad accueille déjà plus de 400.000 réfugiés soudanais et "les nouveaux arrivants font peser une pression supplémentaire sur les services publics et les ressources du pays qui sont déjà surchargés", ajoute le HCR.

Fin février, l'ONU affirmait déjà que plus du tiers de la population au Soudan aurait besoin d'aide humanitaire en 2023, en raison de la faim et de l'augmentation du nombre de déplacés. "Je m'attends vraiment à un exode massif de millions de civils au premier cessez-le-feu", affirme à l'AFP Cameron Hudson, analyste du Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington. "Des millions de civils sont pris dans les combats et manquent rapidement de produits de première nécessité", écrit l'ONG International Crisis Group.

Pour fuir les violences, des milliers de femmes et d'enfants ont pris la route vers les provinces qui bordent Khartoum. Autour d'eux, selon des témoins, des cadavres gisent sous un soleil de plomb. Alors que des odeurs pestilentielles commencent à s'en dégager, quelques personnes s'aventurent pour les recouvrir d'un drap. Un homme explique qu'il veut empêcher les chiens errants d'en approcher. Parfois, un convoi de combattants juchés sur des pick-ups passe ou d'autres, postés en bord de route, contrôlent les véhicules.

Plus de 400 ressortissants évacués par la France

ADJ Laure-Anne MAUCORPS ep DERRI / Etat Major des Armées / AFP.

Plus de 1.000 ressortissants de l'UE ont été évacués du Soudan, a indiqué ce lundi 24 avril le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. "C'est une opération complexe mais elle a été couronnée de succès", a déclaré M. Borrell en marge d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg. "Je ne peux vous donner de chiffres exacts, mais il est certain que plus de 1.000 personnes" ont été évacuées, a-t-il ajouté.

La France a quant à elle évacué du Soudan près de 400 ressortissants français et de multiples nationalités, en assurant depuis dimanche plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti, a annoncé lundi matin le ministre français des Affaires étrangères. "Ces rotations ont permis d'évacuer 388 personnes, dont les ressortissants français qui le souhaitaient ainsi qu'un nombre significatif de citoyens d'autres pays, notamment européens (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse) mais également africains (Afrique du Sud, Burundi, Ethiopie, Lesotho, Maroc, Namibie, Niger, Ouganda, Rwanda Soudan), d'Amérique (Etats-Unis, Canada) et d'Asie (Inde, Japon, Philippines)", détaille-t-il dans un communiqué.

La plupart des étrangers évacués sont des membres du personnel diplomatique, de nombreux ressortissants attendant, eux, toujours une place dans les longs convois de voitures blanches ou les bus siglés qui partent en continu vers Port-Soudan, sur la côte est, ou vers des bases aériennes hors de Khartoum. A l'arrivée à Djibouti, où sont stationnées de nombreuses troupes étrangères, des familles atterrissent, hagardes, au milieu des militaires qui organisent l'incessant ballet des évacuations.