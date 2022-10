Quatre Palestiniens tués dans des raids israéliens en Cisjordanie

Au cours des dernières semaines, un regroupement de jeunes combattants palestiniens - certains affiliés à des groupes classiques comme le Fatah, le Hamas ou le Jihad islamique et d'autres non - a commencé à mener des opérations anti-israéliennes depuis Naplouse, grande ville du nord de la Cisjordanie occupée.

L'armée israélienne n'a pas commenté ce bilan mais a confirmé avoir mené une vaste opération avec la police et du renseignement contre le "quartier général et un atelier de confection d'armes", du nouveau regroupement de combattants palestiniens nommé "La fosse aux lions" dans la vieille ville de Naplouse. Lors de cette opération, "plusieurs suspects armés ont été atteints par balle", a indiqué l'armée.

Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d'une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l'ONU. Depuis le début du mois, 23 Palestiniens et deux soldats israéliens ont été tués, selon un bilan établi par l'AFP.

Au moins 49 Palestiniens, parmi lesquels des combattants mais aussi des civils et des enfants, ont péri du 5 au 7 août dans une confrontation entre l'armée israélienne et le groupe Jihad islamique à Gaza, enclave sous blocus israélien depuis 2007 et séparée politiquement et géographiquement de la Cisjordanie.

L'organisation a étudié trois incidents en particulier, deux attribués aux forces israéliennes et un à des factions palestiniennes.

"Les trois attaques meurtrières que nous avons examinées doivent faire l'objet d'une enquête en tant que crimes de guerre. Toutes les victimes d'attaques illégales ainsi que leurs proches doivent obtenir justice et réparation", a affirmé mardi la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Callamard.