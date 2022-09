Pudeur, mutisme, indignation... comment ces Russes de la Côte d'Azur réagissent aux annonces de Vladimir Poutine

Des plaques d’immatriculation moldaves, ukrainiennes, slovaques, roumaines lituaniennes… mais pas une russe. Pourtant, ce mercredi matin, c’était jour d’affluence à la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, église orthodoxe qui dépend du patriarcat de Moscou. Et pour cause, un office liturgique était dédié à la nativité de la "souveraine" et "très Sainte mère de Dieu". Au pied des marches, les mines extatiques se renfrognent à l’idée de commenter les dernières annonces de Vladimir Poutine, notamment celle d’une "mobilisation partielle" des Russes en âge de combattre en Ukraine.

Entre "sujet toxique" et menaces "épouvantables" "Le sujet est très toxique", décline un chef d'entreprise russe actif sur la Côte d’Azur. Surtout un jour de prière. Car la fête de la nativité de la Vierge semblait réunir toutes les communautés orthodoxes. L’heure n’était donc pas à la polémique à 2.500 km de Moscou et 1.900 de Kiev. Pierre de Fermor à la tête de la très russophile association des Amis de la Cathédrale Russe de Nice, "trait d’union et symbole d’amitié entre la France et la Russie dans le paysage niçois" préfère la béate injonction: "Pensons aujourd'hui à la paix, qui n'a pas de prix. Célébrons l'espérance et l'amitié entre les peuples". Rue Longchamps, en l’église Saint-Nicolas-et-Sainte-Alexandra de Nice aussi, Sainte-Marie était célébrée ce mercredi matin. A la "vieille église russe", pour la différencier de la cathédrale Saint-Nicolas, Alexis Obolensky est plus cinglant: il trouve les menaces de Poutine "absolument épouvantables". Et pour cause, il est le président de l’Association cultuelle orthodoxe russe (ACOR) qui s’est depuis longtemps émancipée du patriarcat de Moscou pour se rallier à celui de Constantinople. "Poutine veut essayer de transformer une agression dans son cercle intime le plus strict en affaire de la population russe", dénonce celui qui se bat ici pour que la vieille église et le cimetière ne tombent pas entre les mains de Moscou.