Pourquoi les deux Corées sont-elles toujours en guerre?

Bonjour Gérard, et merci pour votre question.

Pour la première fois en près de 70 ans, la Corée du Nord a tiré, ce mercredi 2 novembre, un missile qui a franchi la ligne marquant de facto la frontière maritime entre les deux Corées. Les missiles n'ont pas atteint la Corée du Sud, mais un missile balistique de courte portée est tombé très près des eaux territoriales sud-coréennes.

Le fait est que la guerre de Corée (1950-1053) s'était achevée sur un cessez-le-feu et non un traité de paix. Nord et Sud demeurent donc techniquement en guerre. La Northern Limit Line (NLL) a été tracée par le commandement des Nations unies dirigé par les Etats-Unis à la fin de la guerre, dans le but d'empêcher des affrontements accidentels entre le Nord et le Sud. Mais Pyongyang qualifie d'invalide la démarcation reconnue par le Sud, considérant qu'elle a été établie unilatéralement par les forces de l'ONU. A la place, la Corée du Nord reconnaît une "ligne militaire de démilitarisation", au sud de la NLL.

D'autres affrontements ces dernières années

Point de tension extrême, la frontière maritime intercoréenne a été le théâtre d'affrontements brefs mais violents ces dernières années. En 1999, un patrouilleur nord-coréen s'est aventuré à près de 10 km au sud de la NLL, mais a battu en retraite après un échange de tirs qui a coûté la vie à plusieurs Nord-Coréens. En novembre 2010, Pyongyang a bombardé l'île de Yeonpyeong, près de la NLL, tuant quatre Sud-Coréens.

Lors d'un sommet historique à Pyongyang en 2018, le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'étaient accordés pour établir des "zones tampon" le long de leurs frontières terrestres et maritimes, afin de réduire les tensions et prévenir toute confrontation accidentelle.