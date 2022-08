"On tient le choc..." Après six mois d'invasion russe, la ville ukrainienne de Mykolaïv s'est habituée à la guerre

Six mois après le début de la guerre, les missiles pleuvent quotidiennement sur Mykolaïv, grande ville du sud de l'Ukraine, mais les habitants constatent avec horreur ou résignation s'être adaptés à cette nouvelle réalité. Dans la file d'attente pour faire le plein d'eau potable, dans le quartier mal nommé de Soukhiï Fontan ("Fontaine sèche" en ukrainien), une dizaine de voisins discutent, des bidons vides de 5 ou 10 litres au bout des bras.

Depuis que les combats ont mis hors service un pipeline en avril, l'eau du robinet, après avoir été longtemps coupée, est salée et l'eau potable n'est accessible qu'aux fontaines de distribution installées dans chaque quartier. Mais ce n'est déjà plus ce qui perturbe la population de Mykolaïv. "Récemment, il y a eu une explosion près de chez moi. C'est effrayant mais ce qui est terrible, c'est que j'ai déjà pris le pli", confie Eva Goudzon, une photographe et chanteuse de 35 ans.

Elle ne dort plus la nuit, attendant les frappes. "Ça perturbe quand même mon rythme, alors que je dois m'occuper de mes deux enfants la journée", dit-elle.

Port stratégique dans l'estuaire du fleuve Dnipro (Dniepr en russe), Mykolaïv a failli être occupé au début de la guerre, quasiment encerclé par les troupes russes. Sa capture aurait ouvert aux Russes la route d'Odessa, à l'ouest, et sûrement changé le cours de la guerre. Au prix de lourdes pertes, l'armée ukrainienne avait jeté toutes ses forces dans la bataille pour repousser l'ennemi.

La ville est économiquement asphyxiée

Si l'étau s'est desserré, les bombardements n'ont jamais cessé. Le plus meurtrier, le 29 mars, avait touché le bâtiment de l'administration régionale et tué 37 personnes, dont de nombreux employés municipaux. Economiquement, la ville est asphyxiée. Le port, un des plus importants d'Ukraine, subit toujours le blocus russe et les chantiers navals sont à l'arrêt.

Le yacht-club a fermé et des ados ont pris possession des lieux, faisant fi du panneau "Interdiction de nager". Mais le centre reste animé et les restaurants ouverts, surtout fréquentés par des militaires en permission comme Mykola, 33 ans, originaire de Kherson, ville occupée où vit sa famille. "C'est triste à dire mais les gens ont commencé à s'habituer, ils essaient de continuer à vivre de la même façon", raconte le soldat.