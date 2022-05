Nouvelle mort suspecte d'un oligarque russe, cette fois après une séance de chamanisme

L'hécatombe continue chez les oligarques russes. Après les décès suspects de plusieurs familles de milliardaires depuis le début de l'invasion en Ukraine, The Independant révèle la mort d'Alexandre Subbotin, un ancien haut responsable du plus grand groupe pétrolier russe Lukoil.

Une fois encore, les conditions sont très mystérieuses. Cet homme âgé de 43 ans aurait été mortellement intoxiqué par du venin de crapaud lors d’une séance de chamanisme, en banlieue de Moscou. Il aurait sollicité un chaman, qu’il connaissait depuis plusieurs années, pour soigner un lendemain de soirée où alcool et drogue aurait été fortement consommé.

"Des rituels vaudous jamaïcains"

D'après The Independant, son "guérisseur" aurait réalisé une incision dans le corps d’Alexander Subbotin pour y infiltrer des gouttes du venin. Mais quelques instants plus tard, l’oligarque a été pris de vomissements de douleurs thoraciques. Il a finalement été retrouvé mort dans la cave du chaman, dans une pièce "utilisée pour les rituels vaudous jamaïcains", selon TASS.

Toujours d'après cette agence de presse russe, la police a ouvert une enquête sur la mort suspecte de cet ancien directeur général de Lukoil. "Un examen médico-légal, qui devrait établir à la fois la cause du décès et son état avant sa mort, doit être pratiqué", selon des informations de TASS.

Mystérieuse vague de suicides chez les oligarques russes

Depuis janvier et le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs oligarques russes ont été retrouvés morts dans des circonstances pour le moins mystérieuses.

Selon une liste publiée par Newsweek, au moins six hommes d'affaires russes, spécialisés dans le monde de l'énergie, ont été retrouvés mort. Une liste qui ne cesse de s'allonger.

Comme le souligne le think thank polonais The Warsaw Institute, le nombre de ces suicides "semble quelque peu suspect".