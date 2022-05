"Nous ne comptons pas pour eux": la colère des Ukrainiens restés dans le Donbass

Vladislav Kopatskiï, 24 ans, sort les courses du coffre de sa voiture et jette d'abord un rapide coup d'oeil à l'horizon à la recherche de traces de fumée, qui témoigneraient de missiles russes récemment tombés.

Il part ensuite distribuer l'aide humanitaire dans le village. Mais son arrivée est souvent froidement accueillie - ou pire.

De nombreux habitants restés à Novomykolaïvka, près de Kramatorsk, malgré les violents combats et les ordres d'évacuation des autorités ukrainiennes, soutiennent les Russes.

Les plus âgés, qui ont grandi à l'époque soviétique, gardent une méfiance profonde à l'égard de Kiev.

Kopatskiï explique que plusieurs habitants ont déjà été arrêtés, soupçonnés d'avoir communiqué aux Russes les coordonnées GPS des bases arrières ukrainiennes.

"Malheureusement, cela arrive", dit-il, en sortant d'un abri souterrain improvisé où une famille vient de passer trois jours, sous les bombardements russes.

Lui dit "essayer de parler" aux résidents prorusses, "mais les personnes qui ont grandi à l'ère soviétique sont difficiles à convaincre (...) Ils ont un point de vue, et n'en démordent pas", selon lui.

"Ils balancent nos géolocalisations"

Un point de vue, alimenté par la propagande du Kremlin qui décrit les Ukrainiens comme des "néonazis" aux ordres de Washington, qui fait de Kopatskiï une cible potentielle dans ces villages de la ligne de front.

Les soldats ukrainiens en contact avec les habitants estiment qu'entre 30 et 45% d'entre eux soutiennent les Russes.

"Ils balancent nos géolocalisations aux Russes, c'est sûr!" déplore un soldat, surnommé "Zastava", lors d'une courte pause après cinq jours au front.

"Je me souviens qu'un vieil homme est venu nous voir et nous avons immédiatement été frappés après", dit-il. "Les plus âgés des habitants ne veulent pas nous soutenir".

Le Donbass est majoritairement peuplé de russophones, dont les racines dans région remontent à l'envoi de travailleurs russes à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale.

Cette histoire a façonné l'identité du Donbass, qui a gardé après la chute de l'URSS et l'indépendance de l'Ukraine de forts liens économiques et culturels avec la Russie.

"Il y a des villages qui sont voisins et qui ne soutiennent pas le même camp", résume "Zastava".

"Les deux camps sont responsables"

Mais des leçons d'histoire, Andriï Oleiïnik, natif de Novomykolaïvka, n'en a que faire.

Cet homme de 48 ans, en fauteuil roulant, a passé la semaine dernière à écouter, dans l'obscurité, les avions de guerre au-dessus de sa tête et les obus explosant dans des fermes pas très loin.

Sa cabane en bois dans son jardin a été touchée. Depuis, il est encore plus en colère contre Kiev et Moscou de ne pas avoir recherché la paix.