Miss Crimée 2022 condamnée pour un chant patriotique ukrainien entonné dans un cadre privé

"Nous avons chanté cette chanson sans y mettre de connotations symboliques", a par ailleurs assuré sur sa page Instagram cette mannequin, danseuse et blogueuse, originaire de Poltava, dans l'est de l'Ukraine.

Les invités d'un mariage condamnés début septembre

Selon le ministère, les deux jeunes femmes, nées en 1987 et 1989, ont été reconnues coupables d'avoir discrédité l'armée russe et condamnées - l'une à dix jours de prison et l'autre à une amende de 40.000 roubles (680 euros).

Le 10 septembre, une autre vidéo tournée lors d'une fête de mariage dans un restaurant à Bakhtchissaraï, dans le sud de Crimée, où les invités chantaient Tchervona Kalina, a valu des amendes et des peines allant de 5 à 15 jours de prison à ses organisateurs et participants.

Le propriétaire du restaurant a également enregistré une vidéo où il présentait ses excuses et affichait son soutien à l'offensive russe en Ukraine, en cours depuis fin février.

Ces incidents ont provoqué l'ire du gouverneur de la Crimée Sergueï Aksionov, qui a promis d'ouvrir des enquêtes criminelles contre ceux qui chantent des chansons ukrainiennes ou scandent des slogans pro-ukrainiens.

Le refrain de Tchervona Kalina, chanté par le musicien Andriy Khlyvnyuk, du groupe ukrainien Boombox peu après le début de l'invasion russe, avait été utilisé en avril par le groupe Pink Floyd dans le single Hey, Hey, Rise Up!, dont la vidéo a fait le tour du monde, en soutien à l'Ukraine.

La Crimée a été annexée en mars 2014 par la Russie, qui a également rattaché la semaine dernière quatre autres régions ukrainiennes qu'elle contrôle au moins partiellement, après des référendums dénoncés par Kiev et les Occidentaux.