Marine Le Pen réclame l'abandon des sanctions contre la Russie, qui "ne servent à rien"

Marine Le Pen a réclamé mardi l'abandon des sanctions prises contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine car, selon elle, elles "ne servent strictement à rien", sauf à "faire souffrir" les Européens.

"Je souhaite" que les sanctions "disparaissent pour éviter à l'Europe de se retrouver face à un blackout, notamment concernant les importations de gaz", a déclaré la cheffe de file des députés RN au cours d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. "Ces sanctions ne servent strictement à rien, si ce n'est à faire souffrir les peuples européens et, accessoirement, le peuple français", a-t-elle affirmé.

"Nous sommes beaucoup plus victimes de ces sanctions"

"Il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas constater que, contrairement aux rodomontades de notre gouvernement, l'économie russe n'est pas à genoux et n'est pas en cessation de paiement", selon la députée du Pas-de-Calais. "Nous sommes beaucoup plus victimes de ces sanctions que ne l'est la Russie", qui "a trouvé d'autres clients" et qui "contourne les différents embargos", a ajouté la finaliste de la dernière présidentielle, en dénonçant "une succession d'échecs" de la part de l'Union européenne.

Le 1er juin, Marine Le Pen avait déjà mis en garde contre les "conséquences cataclysmiques sur le pouvoir d'achat des Français" des six paquets de sanctions contre la Russie décidés par Bruxelles. Pour elle, "la vraie sanction à l'égard de la Russie aurait été" de faire s'effondrer "les prix du gaz et du pétrole", ce qui "aurait beaucoup plus étranglé financièrement" ce pays.