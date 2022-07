L'Ukraine entre dans son 6e mois de guerre, on fait le point sur la situation ce dimanche

Après ces tirs sur Odessa, l'Ukraine a accusé Vladimir Poutine d'avoir "craché au visage" de l'ONU et de la Turquie et de compromettre l'application de l'accord signé vendredi sur la reprise des exportations des céréales bloquées par le conflit.

Ces missiles ont notamment détruit "une vedette militaire" ukrainienne, a ajouté la porte-parole sans donner davantage de précisions ni fournir de preuves. Elle n'a pas non plus commenté le sort de l'accord qui doit permettre d'exporter 20 à 25 millions de tonnes de grains bloquées en Ukraine.

La guerre en Ukraine qui entre dans son sixième mois ne connaît pas de répit sur les fronts de Mykolaïv (sud), dans la région de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays située dans le nord-est, dans la région de Kherson (sud), et dans les deux territoires séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, selon la présidence ukrainienne.

"Mykolaïv a de nouveau été bombardée" dimanche matin après avoir été visée samedi soir par quatre missiles de croisière de type Kalibr, qui ont fait cinq blessés dont un adolescent et endommagé plusieurs immeubles, selon cette source.