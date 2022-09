L’Ukraine déclare la guerre au "bataillon Monaco", des réfugiés VIP de la Côte d'Azur dans le viseur

Énorme Bentley immatriculée en Ukraine sur la place du Casino, mégayacht battant pavillon ukrainien à Beaulieu, villa grand luxe et surprotégée à Saint-Jean… l’enquête montre comment de richissimes ukrainiens mènent la grande vie sur la Côte d’Azur alors même que les hommes de 18 à 60 ans n’ont pas le droit de quitter le pays et sont mobilisés pour combattre. La loi martiale est d’ailleurs toujours en vigueur en Ukraine.

Les profils des personnalités citées sont hétéroclites. Hommes politiques proches de Volodymyr Zelensky, députés d’opposition, chefs d’entreprises, banquiers d'affaires… On y trouve notamment Igor Surkis, célèbre oligarque ukrainien propriétaire du club de foot du Dynamo Kiev. Il aurait élu domicile avec sa fille dans un appartement privé du Monte-Carlo Bay. Prix de la location: 2 millions d’euros l’année! Également cités dans l’enquête: Vadym Stolar, l’un des plus gros promoteurs immobiliers de l’oblast de Dnipro et Vadim Yermolaev, 23e plus grosse fortune d’Ukraine.

L’Ukraine demande l’extradition d’un membre du “bataillon Monaco”

Dès la publication de l’enquête d’Oukraïnska Pravda, la SBI - sorte de FBI ukrainien - a ouvert une enquête. Ils ont dressé une liste de 84 noms. 84 oligarques ukrainiens suspectés de s'être exilés sur la Côte d'Azur. Et les fins limiers du Bureau d’enquête d’Etat ont focalisé leur attention sur un nom présent dans la liste: Kostyantyn Zhevago.