L'Ukraine contrôle une partie "insignifiante" de Bakhmout mais continue d'avancer sur les flancs

"Bien que nous ne contrôlions désormais qu'une partie insignifiante de Bakhmout, l'importance de sa défense reste d'actualité. Cela nous donne la possibilité d'entrer dans la ville en cas de changement de situation, ce qui se produira certainement", a-t-il déclaré sur Telegram.

"Nous continuons à avancer sur les flancs dans la banlieue de Bakhmout, nous nous approchons de la prise de la ville dans un encerclement tactique", a-t-il ajouté, affirmant que Kiev "poursuivait la défense" de la ville.

La Russie a revendiqué samedi à midi la capture de la totalité de la ville dévastée de Bakhmout, théâtre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre démarrée en février 2022.

Le président Volodymyr Zelensky a assuré en marge du sommet du G7 au Japon que la cité n'était "pas occupée" par les troupes russes.

La vice-ministre de la Défense Ganna Maliar a elle affirmé que la récente percée ukrainienne au nord et au sud de la ville permettait à Kiev d'"encercler partiellement" Bakhmout.

Selon elle, les troupes ukrainiennes contrôlent toujours "certaines installations industrielles et infrastructures" dans Bakhmout même, bien que leur situation soit "critique".

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dont les hommes sont en première ligne à Bakhmout et qui a été le premier à revendiquer sa capture, a une nouvelle fois assuré dimanche que la ville avait été prise "jusqu'au dernier centimètre" dans ses "frontières légales".

"Il n'y a pas un seul soldat ukrainien à Bakhmout", a-t-il dit.

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a lui rapporté dimanche l'évacuation de dix personnes, dont une adolescente, de Bakhmout.

"L'opération de sauvetage a été difficile sur la route au milieu des mines et sous les tirs des occupants", a indiqué le ministère.

"Si l'enfer existe, il est à Bakhmout", a déclaré l'un des habitants évacués, cité par le ministère ukrainien.