"L'initiative a basculé côté ukrainien": comment Kiev a réussi sa contre-offensive face à la Russie

L'Ukraine a revendiqué, tout au long du week-end, de nouveaux succès militaires dans les parties orientale et méridionale de son territoire.

Dernière succès en date? L'annonce, par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de la libération de la ville stratégique d'Izioum. Quelques heures plus tôt, Kiev reprenait Balaklia, 27.000 habitants, après d'intenses combats.

Une contre-offensive presque éclair dans le nord-est de l'Ukraine, qui a permis aux forces ukrainiennes de reprendre plus de 3.000 km².

"En trois jours, ils ont repris trois fois plus que ce que les russes ont conquis en trois mois", résume Michel Goya, "surpris" par la rapidité d'action et "la réussite presque inattendue" de cette offensive dans le nord-est.

Même si, comme le souligne cet ancien colonel désormais historien militaire, plusieurs signaux étaient en faveur de l'Ukraine.

"On s'apercevait que les Russes n'étaient plus capables de mener les opérations qu'ils faisaient jusqu'à présent", explique celui qui est à l'origine depuis dix ans de nombreuses analyses de conflits. "On fait face à un croisement de courbes."

Il met en avant cette affaiblissement des forces russes et l'accroissement des capacités ukrainiennes dans les raisons du succès de cette contre-offensive.

Un problème humain côté russe

Pour lui, le problème côté russe est humain. "C'était les mêmes unités qui se retrouvaient à l'attaque. Elles ont été remplacées par des recrues récupérées un peu partout, insuffisamment formées et pas forcément motivées".

En face, l'armée ukrainienne, "qui a beaucoup souffert au début", est montée en puissance. "Ils ont mobilisé une nation et ils en récoltent les fruits, avec ces milliers d'hommes formés qui viennent renforcer les unités. Jusqu'à présent, ils étaient dans une phase défensive, avec de la réussite comme lors de la bataille de Kiev. Ils ont été capables de mener des raids, comme sur l'île aux serpents."

"Là, pour la première fois de ce conflit, l'initiative à bascule côté ukrainien, par ces manœuvres stratégiques, médiatiques et militaires", poursuit Cédric Mas.