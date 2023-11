Libération des otages français du Hamas: ce que l'on sait des conditions de captivité d'Eitan, Erez et Sahar à Gaza

Après la joie de la libération, c'est l'heure de la reconstruction pour les otages libérés. Ce lundi 27 novembre, trois mineurs français capturés par le Hamas le 7 octobre dernier ont été rendus à leur famille après 50 jours de détention.

Sur RTL, Catherine Colonna, ministre des Affaires Etrangères a indiqué ce mardi matin que le jeune Eitan, 12 ans, le jeune Erez et sa soeur Sahar vont bien. "Il y a un suivi médical classique, comme toujours dans ces cas mais ils ne semblent pas éprouvés au-delà de cette terrible détention - 50 jours - et de ce qu'elle a pu représenter de choc psychologique, de difficultés de vie quotidienne", a-t-elle dit.

"Ils l'ont menacé avec une arme pour qu'il se taise"

Car c'est désormais le retour à la vie qui doit s'opérer pour ces jeunes ex-otages. Au fil des libérations, des précisions sur les conditions de captivité ont émergé. Ce mardi matin, la tante d'Eitan a raconté à BFMTV que son neveu avait "vécu des horreurs" et que cela laisserait des séquelles au jeune garçon. "Chaque fois qu'un enfant a pleuré, ils l'ont menacé avec une arme pour qu'il se taise", a raconté Deborah Cohen. "Arrivé à Gaza, tous les civils, tout le monde l'a tapé. On parle d'un enfant de 12 ans!"

"Le Hamas l'a obligé à regarder" des exactions commises et filmées le 7 octobre par ses combattants, a-t-elle affirmé. "Chaque fois qu'un enfant pleurait, ils le menaçaient avec une arme pour qu'il se taise", a poursuivi Mme Cohen. "Je voulais espérer qu'il (Eitan) soit bien traité. Apparemment non. Ce sont des monstres", a jugé sa tante.

La tante d'une jeune otage a expliqué à AP, qu'à sa libération, la jeune fille continuait de chuchoter. " "Ils leur ont toujours dit de chuchoter et de se taire, alors je continue de lui dire maintenant qu'elle peut élever la voix", a-t-elle raconté.

Du pain, du riz et l'accès aux toilettes au compte-goutte

Les 58 otages remis à leurs familles ont passé la majeure partie du temps de leur captivité hors de la vue du public, certains étant hospitalisés. À leur famille, les otages libérés ont expliqué qu'ils avaient été nourris "de façon irrégulière", se nourrissant principalement de pain pita et de riz. Merav Raviv, dont trois membres de sa famille ont été relâchés vendredi dernier, que sa cousine et sa tante avaient perdu 7 kilos au cours de leur détention.

A propos des conditions de vie pures, les ex-otages ont raconté avoir dormi sur des rangées de chaises en plastique, dans une pièce "qui ressemblait à une zone de réception". Ils devaient attendre parfois plusieurs heures avant de pouvoir aller aux toilettes.

Une autre ex-otage, Yocheved Lipschitz âgée de 85 ans a raconté avoir été détenue dans des tunnels, sous Gaza. Elle a aussi expliqué que les otages étaient bien traités et recevaient des soins médicaux et des traitements. Une version confirmée par un autre otage, qui devait s'adapter à la lumière du soleil, car elle avait vécu dans l'obscurité durant des semaines.

Les Franco-israéliens, Erez et Sahar Kalderon, 12 et 16 ans, et Eitan Yahalomi, 12 ans, sont arrivés lundi soir en Israël. Ils faisaient partie des quelque 240 personnes capturées en Israël lors des attaques du 7 octobre, dont 50 ont jusqu'ici été libérées. Quelque 150 Palestiniens écroués dans des prisons israéliennes ont de leur côté été libérés dans le cadre d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas.