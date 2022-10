"Leur passé ukrainien disparaît": le dramatique destin des enfants déportés vers la Russie depuis le début de l'invasion en Ukraine

C’est un sujet passé sous silence, à l’ombre des bombardements quotidiens, de l’avancée de la contre-offensive ukrainienne ou des menaces nucléaires russes qui pèsent sur le centrale de Zaporijia.

Pourtant, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, plusieurs centaines de milliers d’enfants ukrainiens auraient été transférés en Russie.

Un collectif, baptisé "Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre", et fondé par des universitaires avant d’être rejoints par des intellectuels et des pédopsychiatres, s’est positionné sur la question des déportations d’enfants ukrainiens. Leur volonté? Que les gouvernements se positionnent et interviennent en vue du rapatriement de ces enfants comme l'expliquent Pierre Raiman, secrétaire général de l'association et historien à Paris 1-Sorbonne et André Klarsfeld, vice-président et professeur retraité de l'enseignement supérieur.

Neuf mois après le début de l’invasion, est-il possible de connaître le nombre d’enfants ukrainiens déportés en Russie?

Concernant les enfants ukrainiens transférés en Russie, la plupart de force donc déportés, plusieurs chiffres ont circulé car il existe différentes catégories. Dans une tribune publiée le 1er août, nous estimions à 300.000 le nombre d’enfants transférés de force. Dès juin, le gouvernement ukrainien et le Secrétariat d'État américain annonçaient 240.000 enfants. Début septembre, ce chiffre était de 260.000. Les Russes, eux, avancent un chiffre de 550.000 enfants mais ils ont intérêt à le gonfler, car dans leur optique, ce sont des enfants qui sont venus volontairement s’y réfugier. C’est pourquoi nous ne reprenons pas leur chiffre.

Vous parlez de différentes catégories, c’est-à-dire ?

Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau global des enfants déportés mais aussi celui des mineurs isolés et des orphelins ou ceux soumis à une politique d’adoption. La catégorie des mineurs isolés et des orphelins est constituée de plusieurs flux. Il y a ceux rendus orphelins par l’invasion russe mais il y a aussi les orphelinats qui se trouvaient dans le Donbass, évacués depuis un certain temps, et qui comptaient 2.000 à 3.000 enfants. Il y a aussi des enfants qui, dans le processus de filtration qui accompagne la déportation, ont été séparés de leurs proches. Mais pour ceux-là il n’y a pas de chiffres précis. S’y ajoutent aussi les enfants qui ont été séparés de leurs parents dans les territoires occupés parce que ceux-ci n’avaient pas accepté un certain nombre de choses que les Russes leur demandaient: comme prendre un passeport russe, placer leurs enfants dans une école russe.

Un autre cas est apparu. Il serait question de familles ukrainiennes à qui les Russes ont proposé de transférer leurs enfants pour les mettre à l’abri. Depuis, elles ne peuvent plus récupérer. Pourquoi ?

Des familles ukrainiennes se sont vu proposer par les Russes de transférer leurs enfants dans des camps de vacances au bord de la mer Noire, afin de les mettre à l’abri de la guerre pendant plusieurs semaines. Sauf que, depuis, elles se trouvent dans une situation où on ne leur rend plus leurs enfants. On leur dit que le séjour est prolongé. Cela correspond notamment à des familles qui se trouvent dans des régions reprises par les Ukrainiens. Les témoignages sont très nombreux, mais on ne dispose pas de statistiques précises.