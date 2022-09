L'étonnante comparaison du ministre ukrainien de la Culture entre Odessa et... Nice

Une comparaison surprenante. Dans un communiqué annonçant sa décision de demander l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco du centre historique d'Odessa, le ministre ukrainien de la Culture a comparé la ville à... Nice!

"Si vous fermez les yeux et imaginez des quartiers de Paris, Nice ou Marseille, alors vous pouvez vous imaginer Odessa, qui est une ville côtière aussi et dont les architectes étaient majoritairement originaires de France et d'Italie. Le plan du centre historique est vraiment unique et très européen, avec de nombreux boulevards entourés d'arbres et nombre de monuments en hommage à l'histoire de l'Ukraine", a expliqué Oleksandre Tkachenko.

"Odessa est en danger en ce moment"

La ville portuaire de la Mer Noire, célèbre notamment pour ses escaliers monumentaux, est un point stratégique dans le conflit et elle a été bombardée plusieurs fois par les forces russes.

"Odessa est en danger en ce moment; nous constatons des bombardements fréquents, a confié le ministre de la Culture. Le 24 juillet 2022, une partie de la grande verrière et des fenêtres du musée des Beaux-arts, inauguré en 1899, ont été détruites."