Les livraisons d'armes à l'Ukraine "menacent la sécurité" européenne, selon la Russie: suivez notre direct

Jeudi 28 avril, 64e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rend jeudi dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtres d'exactions imputées à l'armée russe, tandis que Moscou poursuit son offensive dans l'est et le sud de l'Ukraine.

De son côté, l'Union européenne a accusé mercredi la Russie de "chantage" après qu'elle eut cessé la fourniture de gaz à la Pologne et à la Bulgarie tandis que les Occidentaux poursuivent leurs efforts pour armer les Ukrainiens face à la Russie.

Le chef des Nations unies est arrivé en Ukraine en provenance de Moscou où il a plaidé auprès de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu "dans les plus brefs délais".

Mais sur le terrain, les forces russes accentuent leur offensive, particulièrement dans la région de Kharkiv et de Donetsk, dans l'est du pays, a affirmé jeudi matin l'état-major des forces ukrainiennes.

