Les images de la libération du petit Eitan, retenu en otage pendant 53 jours par le Hamas à Gaza

Pour le plus grand bonheur de sa grand-mère Jocelyne, Eitan, 12 ans, a été libéré lundi soir et remis à Israël après avoir été retenu en otage pendant 53 jours par le Hamas à Gaza.

A 21h55, le jeune franco-israëlien est apparu avec deux autres enfants près des ambulances de la Croix-Rouge. Maillot de Cristiano Ronaldo dans sa nouvelle équipe d'Arabie Saoudite sur les épaules avant d'être rapatrié en Israël.

Les trois enfants avaient été pris en otage, comme environ 240 personnes, le 7 octobre, lors de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, qui avait tué 1.200 personnes, en grande majorité des civils, selon les autorités israéliennes.

"Une très grande joie"

"Une très grande joie" pour sa grand-mère, une Niçoise de 76 ans. Elle était en Israël quand les terroristes ont frappé le 7 octobre. Elle a aussitôt décidé de s’installer dans un petit meublé près de Tel-Aviv. Elle a remué ciel et terre pour que son petit-fils, Eitan, un Français de 12 ans et demi qui a fait sa maternelle à Nice, puisse sortir des mains sanglantes des terroristes du Hamas.

Eitan a été remis par le Hamas à la Croix-Rouge. Photo AFP.

J'habite face à l'hôpital de #TelAviv. Depuis le #7Octobre lorsqu'un hélicoptère se pose je sais que des blessés arrivent.



Cette nuit j'assiste de ma fenêtre avec émotion à l'atterrissage de cet hélicoptère : il transporte les otages libérés.



Bienvenue à la maison 🩵🩵🩵🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/r4WyVCQRxX — Julien Bahloul (@julienbahloul) November 27, 2023

L'adolescent franco-israélien Eitan a été enlevé, tout comme son père Ohad Yahalomi (49 ans, non libéré), dans leur maison de Nir Oz.

Sa mère Batsheva a raconté que toute la famille avait tenté de se réfugier dans le mamad, la pièce sécurisée. Mais la porte ne fermant pas, Ohad s'était posté devant avec un pistolet. Le père a été blessé dans un échange de tirs et les assaillants ont emmené Batsheva et ses trois enfants. Par la suite, la mère et les deux sœurs d'Eitan sont parvenues à s'échapper.

"Ils vont bien"

"Des informations indirectes que j'ai, oui", ils vont bien, a déclaré Catherine Colonna, la cheffe de la diplomatie française. "Il y a un suivi médical classique, comme toujours dans ces cas mais ils ne semblent pas éprouvés au-delà de cette terrible détention -- 50 jours -- et de ce qu'elle a pu représenter de choc psychologique, de difficultés de vie quotidienne".

Les nouvelles "sont bonnes d'abord parce que évidemment cette libération est un réel soulagement et nous la partageons avec la mère de Sahar et Erez, et la grand-mère de Ethan", a ajouté la ministre qui doit s'entretenir avec les familles dans la journée.

"Nous partageons leur joie, leur immense soulagement même si nous devons savoir que ce sont des familles qui sont éprouvées, qui ont perdu un proche ou qui sont sans nouvelle d'un parent", a-t-elle souligné.