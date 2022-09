Les dirigeants européens "rejettent" l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes

"Nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons jamais les référendums illégaux que la Russie a organisés comme prétexte pour cette nouvelle violation de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ni leurs résultats falsifiés et illégaux. Nous ne reconnaîtrons jamais cette annexion illégale", affirme la déclaration publiée peu avant la signature des actes d'annexion par le président russe Vladimir Poutine.

"Ces décisions sont nulles et non avenues (...) La Crimée, Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Lougansk sont l'Ukraine", ajoutent les 27.

Soutien à l'Ukraine "aussi longtemps qu'il faudra"

"Nous appelons tous les États et organisations internationales à rejeter sans équivoque cette annexion illégale", poursuivent-ils.