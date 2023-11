Le recteur de la Grande mosquée appelle à l'apaisement entre responsables juifs et musulmans

"Je ne veux surtout pas qu'on monte une communauté contre une autre", a affirmé M. Hafiz, alors que des tensions sont apparues depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Il n'est pas de notre intérêt, à tous, de nous recroqueviller sur notre communauté. Aujourd'hui il y a peut-être de l'émotion, une crispation, mais aller jusqu'à la rupture, c'est inconcevable", a-t-il ajouté, alors que les chefs de file musulmans ont été critiqués pour leur refus de participer à la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre.

Interrogé sur ce refus, il a expliqué qu'il y avait "aussi dans cette marche des personnalités qui passent leur temps à insulter les musulmans à la télévision", sans toutefois nommer le Rassemblement national dont la présence a fait débat.

"Je trouve facile de donner quitus à des politiques qui ont fait de l'antisémitisme leur ADN. Aujourd'hui on leur pardonne tout, simplement parce qu'ils ont marché", a-t-il regretté.

Alors que les actes antisémites ont flambé depuis le 7 octobre (plus de 1.500 enregistrés), M. Hafiz a rejeté tout "antisémitisme musulman", un "concept devenu un slogan politique" selon lui.

"Que quelqu'un qui a un prénom musulman commette un acte antisémite, il ne faut pas en déduire que c'est au nom de la religion", a-t-il ajouté, jugeant "anormal qu'un musulman soit antisémite".

Par ailleurs au nom du Forif (Forum de l'islam de France) qui est l'organe de dialogue entre l'État et les responsables musulmans, "nous lancerons avant la fin de l'année une association recensant les actes antimusulmans et qui poursuivra leurs auteurs", a-t-il assuré.

Egalement au programme, un déplacement de responsables des différents cultes auprès de jeunes, comme l'a demandé le président Emmanuel Macron le 13 novembre, et qui pourrait se faire à Clichy-sous-bois (Seine-Saint-Denis). "On va rencontrer les élèves d'un lycée et leurs enseignants", a-t-il assuré, sans plus de détails à ce stade.