“Le principal allié de Poutine, c’est la peur”: décryptage du discours martial du président russe

Pas grand-chose, du moins pas dans l’immédiat. Mobiliser 300.000 nouveaux soldats correspond à doubler les effectifs de l’armée russe. Cela va prendre du temps pour les amener au front, entre trois semaines et deux mois. Je pense que cela va plutôt aggraver les difficultés actuelles de l’armée russe. Leur principal problème, ce ne sont pas les effectifs, c’est le commandement et le ravitaillement. L’armée russe n’arrive pas aujourd’hui à ravitailler ses troupes en Ukraine. Il y a aussi beaucoup d’incertitudes. Où sera le front quand ces renforts arriveront? Personne ne le sait.

C’est un aveu d’échec. Il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas battre l’Ukraine en l’état actuel des choses. Alors il montre les muscles. Avec ces déclarations, il démontre qu’il n’est pas prêt de lâcher. C’est la promesse d’un conflit qui pourrait durer encore très longtemps. Je n’y vois que de l’escalade verbale, mais cette escalade verbale se retrouve dans les deux camps. On l’a encore vu mardi, avec le discours d’Emmanuel Macron. Dans les deux camps, on cherche à démoraliser l’autre, à ce qu’il renonce.

Comment décrypter la “mobilisation partielle” décrétée par Vladimir Poutine, et plus largement son discours martial?

Cette mobilisation partielle, c’est donc uniquement pour agir sur le moral des troupes et du pays?

Oui, c’est uniquement fait pour ça. Mais on ne sait pas si ce sera positif ou négatif. Les annonces de Poutine sont uniquement politiques. La guerre, c’est un affrontement de volonté. Tant que l’un de deux camps ne jette pas l’éponge, la guerre continue. Vladimir Poutine veut tout faire pour que la volonté ukrainienne s’effondre ou que l’opinion publique occidentale et les aides s’épuisent. Il a d’ailleurs identifié l’Occident comme le “maillon faible” et fera tout pour le décourager.

Tant qu’il sera au pouvoir, la guerre continuera

Comme par exemple menacer d’utiliser l’arme nucléaire?

Cela fait partie de son escalade, mais ce n’est pas la première fois qu’il menace d’utiliser l’arme nucléaire. Souvenez-vous qu’au mois de mars, il faisait faire des tours de pâté de maison à des missiles nucléaires pour montrer les muscles. Puis il a exhibé son fameux avion de l’apocalypse. Ce n’est que de la propagande. Il surjoue l’imprévisibilité. C’est comme si vous vouliez dire au monde entier: “Retenez-moi, ou je fais un malheur”. Mais pour l’instant, il n’a pas fait grand-chose.

Pourquoi alors proférer toutes ces menaces?

Aujourd’hui, le meilleur allié de Vladimir Poutine n’est pas la Chine, ou un autre pays. C’est la peur. Il veut terroriser le monde pour gagner. Vladimir Poutine est aujourd’hui un dictateur enfermé dans une logique de précipice vers l’abîme. Tant qu’il sera au pouvoir, la guerre continuera. Nous sommes tributaires de la volonté et de l’égo d’un seul homme et de sa clique. Jusqu'à ce que son régime s'effondre.