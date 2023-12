Le point sur la situation au 57ème jour de la guerre entre Israël et le Hamas

Selon Israël, 1.200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées lors de cette attaque au cours de laquelle environ 240 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza.

En représailles, Israël, qui a juré d'"anéantir" le Hamas, a bombardé sans relâche la bande de Gaza, où son armée est entrée, avant le début d'une trêve le 24 novembre.

L'armée israélienne et le Hamas ont recommencé les bombardements et combats à l'expiration de cette pause vendredi matin.

Plus de 15.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, parmi lesquelles plus de 6.150 âgées de moins de 18 ans, selon le gouvernement du Hamas.

Voici les derniers développements:

Plus de 200 morts à Gaza depuis vendredi

La trêve entre Israël et le Hamas, qui a permis la libération de 105 otages et celle de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël ainsi que l'entrée de plus d'aide humanitaire à Gaza, a expiré vendredi matin, et les hostilités ont repris aussitôt.

Samedi, le gouvernement dirigé par le Hamas dans le petit territoire palestinien a annoncé que 240 personnes avaient été tuées et 650 autres blessées depuis l'expiration de la trêve.

Plus de 400 frappes israéliennes

L'armée israélienne a affirmé avoir visé plus de 400 objectifs dans la bande de Gaza depuis vendredi, dont plus de 50 dans la région de Khan Younès (sud), disant avoir "frappé les terroristes et les infrastructures du Hamas".

L'armée israélienne a envoyé des SMS aux habitants de plusieurs zones, leur ordonnant de "partir immédiatement".

Des "cellules terroristes", une "mosquée utilisée par le Jihad islamique (l'autre grand mouvement islamiste de Gaza) comme centre de commandement opérationnel" et un "complexe de stockage d'armes" ont par ailleurs été ciblés dans le nord de la bande de Gaza par des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, a détaillé l'armée.

"Barrages de roquettes" sur Israël

La branche armée du Hamas et celle du Jihad islamique ont annoncé de leur côté avoir tiré "des barrages de roquettes" vers des localités israéliennes proches de la bande de Gaza. Un porte-parole de l'armée israélienne a parlé de "plus de 250 roquettes" tirés vers Israël depuis vendredi matin, sans faire état de victime.

"Impasse" des négociations de trêve

Les négociateurs israéliens, qui poursuivaient au Qatar les discussions sur une nouvelle trêve avec le Hamas, sont rentrés en Israël car le dialogue était "dans l'impasse", a indiqué samedi le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Camions d'aide arrivés dans Gaza

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué samedi avoir "réceptionné des camions d'aide" via le terminal égyptien de Rafah, poste-frontière avec Gaza, les premiers depuis la fin de la trêve.

L'organisation avait annoncé dans la nuit qu'Israël avait "informé toutes les ONG et agences" que "l'entrée de camions d'aide était suspendue jusqu'à nouvel ordre".

Combattants tués en Syrie

Quatre combattants, dont deux membres des Gardiens de la Révolution iraniens, ont été tués samedi près de Damas dans des frappes israéliennes contre des sites appartenant au Hezbollah libanais, allié du Hamas, a indiqué à l'AFP l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).