"Le lieu de ma mort et de ma vie": le photographe d'Azovstal publie ses puissantes photos des combattants avant de se rendre aux Russes

Ses photos ont fait le tour du monde. Orest Koztsaky, membre du bataillon Azov, a documenté pendant des semaines la résistance ukrainienne depuis l'usine Azovstal à Marioupol. Des soldats amputés mais souriants, des combattants épuisés attendant l'assaut, des blessés au corps meurtris mais toujours l'air conquérant, un combattant captant le seul rayon de soleil pénétrant l'acérie... il a été "les yeux du monde" dans les souterrains d'Azovstal.

Il s'est rendu ce vendredi 20 mai aux troupes du Kremlin. Mais avant de sortir et de déposer les armes, il a rendu public toute sa production photo sur les réseaux sociaux. "Voilà tout. Merci Azovstal. Le lieu de ma mort et de ma vie. Avant de partir en captivité, je vous laisse toutes mes photos. Je les enverrai à tous les prix journalistiques et concours photos. Si je gagne quelque chose, ce sera très bien à ma sortie".