Le Français Eitan, 12 ans et otage du Hamas depuis le 7 octobre, a été libéré

Après la terreur, l'espoir, place à la libération... Ce lundi 27 novembre, le jeune Eitan Yahalomi, 12 ans, otage du Hamas depuis le 7 octobre dernier, a été libéré avec deux autres enfants français au terme de ce quatrième jour de trêve entre le Hamas et Israël.

L'information a été confirmée par Emmanuel Macron, sur X: "Eitan, 12 ans. Erez, 12 ans. Sahar, 16 ans. Trois de nos jeunes compatriotes font partie du groupe d'otages libérés aujourd’hui. Extrêmement heureux de cette annonce. Nous restons pleinement mobilisés pour obtenir la libération de tous les otages."

Le jeune garçon avait été enlevé par l'organisation terroriste dans le kibboutz de Nir Oz, situé dans le sud d'Israël, à proximité de la bande de Gaza.

La cache puis le kidnapping

Au moment de l'attaque, le jeune Eitan était caché dans un abri avec sa mère et ses sœurs, lorsque les terroristes sont parvenus à les déloger et les emmener avec eux. Batsheva, la mère d'Eitan ainsi que les trois enfants sont alors sortis de la maison et embarqués sur deux mobylettes, direction Gaza.

"Ils ont mis Eitan et Liel, un bébé, sur une moto; Batsheva et sa fille Yael, 10 ans, sur une autre. Comme Liel hurlait, ils l’ont rendue à ma fille. Elle a vu deux tanks israéliens. Elle leur a fait des signes mais ils ne l’ont pas vue. Le deuxième terroriste a glissé, sa moto est tombée à terre. Tous les passagers sont descendus. Ils ont fait les morts. À la fin, un bus qui amenait des soldats les a pris en charge", avait raconté la grand-mère d'Eitan à Nice-Matin.

Depuis ce 7 octobre, toute la famille vivait dans l'angoisse et l'attente. Une attente d'autant plus insoutenable que la famille n'avait plus de nouvelle du jeune garçon.

Vendredi premier jour de la libération des otages, Jocelyne, la grand-mère niçoise du petit Français de 12 ans et demi témoignait d'ailleurs: "Ma fille frappe à toutes les portes. Nous ne savons pas si Eitan est vivant ou mort à cette heure." Ce lundi, l'insoutenable attente a pris fin, Eitan a pu retrouver les siens...