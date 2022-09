Le cap des 200 jours de guerre en Ukraine atteint, un historien militaire nous livre ses 5 faits marquants

L'échec d'Hostomel, le grain de sable qui a désorganisé la machine russe L'une des premières grandes batailles de la guerre en Ukraine a été menée à l'aéroport d'Hostomel, dans la banlieue de Kiev, dès le 24 février. C'est au cours de ces combats que l'Antonov, l'avion le plus gros du monde, a été détruit. "L’aéroport a été pris le premier jour par les Russes", rappelle Cédric Mas. "Mais, le lendemain, il a été repris par les Ukrainiens. Les Russes ont ensuite remis le paquet pour le reprendre mais ce qu'ils ont mis dans l'aéroport, ils ne le mettront pas dans l'assaut de Kiev. C'est le grain de sable qui a désorganisé toute la machine", dit-il en référence au plan russe initiale, qui était de décapiter le pouvoir ukrainien en quelques heures seulement.

La découverte des crimes de masse à Boutcha: la prise de conscience générale La découverte des corps de civils ukrainiens après le départ des forces russes de Boutcha, fin mars, "a renversé le rapport à la résistance qui était portée par Volodymyr Zelensky, qui était questionnée par certains Ukrainiens", relève Cédric Mas. "À partir de début avril, on voit le gouvernement de Zelensky poussé par sa propre population à la surenchère de déclarations. Dans le documentaire diffusé sur les premières heures de la guerre en Ukraine, on voit le président ukrainien expliquer à Emmanuel Macron que ce dernier doit appeler Vladimir Poutine pour renouer le dialogue. À cette époque, il y avait des rounds de négociations au Bélarus, mais à partir d'avril, on n'en entend plus parler", fait-il remarquer. Les crimes de guerre commis par l’armée russe à Boutcha ont aussi été un point de bascule au niveau international poursuit-il. "C’est à partir de ce moment-là que les réservés et limites posées par Joe Biden ont été levées. Le soutien était déjà total, mais il restait pondéré."

Des corps civils découverts dans les rues de Boutcha fin mars. Photo AFP.

Marioupol, symbole de la résistance de tout un pays Comment ne pas citer Marioupol et Azovstal, symboles, pour l'historien militaire, d'une résistance constatée à travers tout un pays. "Cela permet de toucher du doigt le différentiel de combativité et de moral entre les deux armées. Entre une armée qui va à reculons au service d’un dictateur dans une guerre qu'elle ne comprend pas et une armée qui se bat pour la survie de son pays.", explique-t-il. À ses yeux, Marioupol a marqué l'échec de la tentative d'idéologisation du conflit. "On a cherché à nous faire croire qu'il ne s'agissait que de néo-nazis. Cette propagande s’est retournée contre les Russes car ils ont fait des soldats ukrainiens des martyrs".

Les batailles de Severodonetsk et de Lyssytchansk: le chant du cygne de l'avancée russe Nous sommes à la mi-juin et l'armée ukrainienne annonce avoir abandonné le centre de Severodonetsk, ville-clé du Donbass. Moins d'un mois plus tard, c'est au tour de Lyssytchansk, toujours dans le Donbass, de tomber. Mais à quel prix pour l'armée russe? Pour cet historien militaire qui suit au plus près le conflit, c'est "la démonstration de l'impossibilité pour l'armée russe de vaincre militairement". Ni plus ni moins. Et ce même si ces batailles ont été remportées par les Russes? "C'est le chant du cygne de l'avancée russe". "Ce sont des victoires qui ont pris un mois et demi, qui ont mobilisé des moyens sans commune mesure avec l’intérêt de prendre ces positions. C’est une victoire en trompe-l’oeil, comme Marioupol. Les moyens mis ont manqué ailleurs à un moment où la Russie pouvait encore espérer quelque chose."

La contre-offensive porte ses fruits dans le nord-est du pays. Photo AFP.