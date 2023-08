L'ancien yacht d'un oligarque russe, ex-officier du KGB et proche de Vladimir Poutine, au mouillage sur la Côte d'Azur

On connaissait le flambant yacht "A", il y a maintenant le luxueux "Q". Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, rien de plus normal. Ce yacht, couleur acier et au look de navire brise-glace, vient d'être rebaptisé après son rachat il y a seulement quelques jours par le milliardaire américain Roy E Carroll.

Son ancien nom jusqu'au mois de juillet 2023? Le Ragnar. Selon Marine Traffic, ce yacht de 68 mètres de long et d'une valeur estimée à 85 millions de dollars, était ce lundi 14 août, au mouillage dans la baie de Menton.

Officier du KGB avec Poutine à Saint-Petersbourg

S'il a retenu notre attention, c'est en raison de l'identité de son ancien propriétaire: Vladimir Strzhalkovsky. Cet oligarque russe, patron de Norilsk Nickel et magnat de la métallurgie, entretient des liens étroits avec Vladimir Poutine. Une amitié qui remonte avant la chute de l'URSS, du temps où les deux hommes étaient officiers ensemble pour le KGB à Saint-Petersbourg.

Malgré sa proximité avec le maître du Kremlin, cet oligarque de 67 ans n'a pas été visé par les sanctions occidentales. Assez pour voguer en toute tranquillité à bord du Ragnar? Pas vraiment. En escale en février dernier dans un port norvégien, personne sur place n’a voulu lui vendre de carburant à l'équipage.

"Qu’ils rament jusque chez eux. Ou qu’ils hissent des voiles"

"Je n’ai pas de sympathie pour la conduite des Russes en Ukraine. Pourquoi devrait-on les aider?" a fait valoir le directeur d’un des fournisseurs locaux, Sven Holmlund, dans des propos rapportés par l'AFP. "Qu’ils rament jusque chez eux. Ou qu’ils hissent des voiles."

L'affaire a duré près de cinq semaines. Il a fallu l'intervention du gouvernement pour qu'un fournisseur accepte de vendre 300.000 litres de diesel au Ragnar pour qu’il puisse reprendre se route vers Malte.

Quelques semaines plus tard, Vladimir Strzhalkovsky vendait le Ragnar au milliardaire américain Roy E Carroll. Un changement de nom plus tard, le désormais "Q" ne devrait plus connaître ce genre de mésaventure.