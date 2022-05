La télévision russe diffuse une séquence surréaliste où un missile pourrait atteindre Paris en "200 secondes"

Scène surréaliste à la télévision russe. Durant l'émission "60 minutes", l'une des plus regardées en Russie, les invités en plateau ont assuré à tour de rôle qu'une troisième guerre mondiale leur paraissait inévitable.

Pire, selon eux elle sera nucléaire. "L'idée que tout se termine par une attaque nucléaire me semble être le scénario le plus probable, à mon grand désarroi, mais c'est inévitable", a notamment déclaré Margarita Simonian, la responsable de la chaîne d'information Russia Today, média banni en Europe depuis le début de l'invasion en Ukraine.

Pendant ces débats, les invités ont également évoqué l'utilisation des nouveaux missiles balistiques russes Sarmat, testés avec succès par la Russie. Images et carte à l'appui, les débatteurs ont alors analysé les temps de trajet des bombes nucléaires vers Paris, Berlin et Londres. "Ils vont de Kalindrad à Berlin en 106 secondes, de Kalindrad à Paris en 200 secondes et de Kalindrad à Londres en 202 secondes."