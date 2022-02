La Russie tacle les espoirs de paix nés des JO de Pékin

"Si on arrive à présenter au monde un espace de paix et de fraternité pendant la période des Jeux - on espère un peu avant et beaucoup après -, j’espère que cela aura un impact et ne restera pas des mots et des vœux pieux." Et pourtant…

C’était hier, et pourtant les athlètes étaient à peine rentrer dans leurs pays respectifs que Vladimir Poutine s’asseyait sur le droit international pour engager, ce jeudi, une guerre avec son voisin ukrainien.

Parce que le sport a encore le pouvoir de surmonter les conflits et unir les peuples. Et parce que des athlètes ne sont ni muselés, ni désintéressés, l’esprit de Coubertin s’est mis en branle ces dernières heures pour annuler l’essentiel des grands rendez-vous à venir en Russie.

Que les valeurs de fraternité du sport ne soient pas souillées par des dirigeants qui ne savent pas respecter les règles du jeu. Déjà au banc des accusés sur la question du dopage, au point de devoir concourir sous une bannière neutre, la Mère-Patrie perd aujourd’hui sur les terrains de la morale et du droit en Ukraine.

"Les athlètes ont pris la paix en mains à Pékin"

Mais comme le rappelle le président de l’ONG monégasque Peace & Sport, Joël Bouzou, dans une tribune parue ce jeudi intitulée « Les athlètes olympiques ont pris la paix en mains à Pékin », certains athlètes n’avaient pas attendu que le bruit des bottes résonne pour rappeler que l’autodétermination des peuples est un droit fondamental du monde moderne.

Certains avaient ainsi profité des JO pour passer des messages pacifistes. Des séquences sur lesquelles le président de Peace&Sport a tenu à revenir. Avec, évidemment, un focus sur les athlètes ukrainiens et russes.

"Plutôt que de parler de division et de boycott diplomatique, comme l’ont fait certains chefs d’État et de gouvernement, ils ont préféré les mots de partage et de solidarité. Ils ont embrassé l’idée de la paix par le sport avec fraîcheur et spontanéité, sans que personne ne le leur demande. Sur la neige et la glace, ils ont prouvé que les valeurs du sport et de la Trêve olympique n’étaient pas de vains mots."

En ski acrobatique, le champion olympique ukrainien en titre, Oleksandr Abramenko, a ainsi remporté la première médaille de son pays. Sur le podium, il a retenu ses larmes en recevant sa breloque d’argent au saut.

Puis, s’est tourné vers le médaillé de bronze, une marche plus bas, Ilia Burov, un concurrent de l’équipe du Comité olympique russe (COR). Spontanément, les deux hommes se sont alors donné une longue accolade pour se féliciter. Deux inséparables unis par un même sourire.

L’image a fait le tour du monde et valait bien des échanges diplomatiques. "Ces médailles sont pour nos deux pays, elles nous rendent fiers", a commenté à chaud Oleksandr Abramenko. Hier, à froid, Abramenko en appelait sur les réseaux sociaux à bannir la Russie du système interbancaire SWIFT, à protéger le ciel ukrainien, et à l’intervention de l’OTAN.

"Chaque voix peut sauver l’Ukraine"

Quelques jours plus tôt, un concurrent de skeleton, sport de kamikazes par excellence, avait éveillé le monde au terme de sa descente infernale, tête la première. Vladyslav Heraskevych brandissant devant la presse une pancarte préparée la veille au village des athlètes. « Pas de guerre en Ukraine », pouvait-on lire. Sobre. Efficace. Poignant.

"Interrogé par les médias, l’Ukrainien a ensuite expliqué qu’il voulait exprimer ses convictions pacifistes aux Jeux olympiques. Il n’a pas mentionné la Russie et les tensions entre les deux pays. Il a simplement parlé de paix. Partout et pour tous", rappelle Joël Bouzou.

C’était hier et c’est si loin. Jeudi, quand l’invasion a débuté, "iceformulaone" - son pseudo sur les réseaux sociaux - a publié ce commentaire: "Nous allons gagner parce que nous sommes forts et que la vérité est derrière nous. À tous mes amis dans le monde, merci pour votre soutien. Chaque voix peut sauver l’Ukraine."

Puis il a partagé une lettre ouverte des Fédérations de sports de glace ukrainiennes - qu’il a lui-même signée - pour appeler le président du Comité international Olympique, Thomas Bach, à suspendre les délégations russe et biélorusse en passe de s’aligner aux Jeux paralympiques de Pékin qui débuteront vendredi.

Aujourd’hui, reste l’espoir. L’espoir qu’un jour Russie et Ukraine défilent côte à côte lors d’une cérémonie d’ouverture, comme les deux Corée lors des Jeux d’hiver de PyeogChang, en 2018. Et que cette fois, ce ne soit pas qu’une trêve...