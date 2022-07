La réponse de cinglante de Moscou à Emmanuel Macron après ses déclarations sur la Russie en Afrique

Pas content Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie russe a vivement réagi aux propos d'Emmanuel Macron sur la Russie lors de son voyage au Cameroun.

"En ce qui concerne le président Macron et ses déclarations, on aurait pu s'attendre à des propos plus éthiques de la part des Français", a répondu ce proche de Vladimir Poutine qualifiant les propos du président français "d'offensants" et "d'insultants".

En visite dans plusieurs pays d'Afrique, Emmanuel Macron a haussé le ton à plusieurs reprises contre la Russie, alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage. Il a ainsi multiplié les critiques envers Moscou alors que, dans le même temps, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, était également en tournée africaine pour affirmer son attachement au continent.

Macron accuse la Russie de mener "une guerre hybride"