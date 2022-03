La mairie de Monaco ouvre une souscription en faveur du peuple ukrainien

"En accord avec le gouvernement princier, la mairie de Monaco a souhaité ouvrir très rapidement une souscription venant en aide à la population ukrainienne qui vit depuis le jeudi 24 février sous le feu des bombardements intenses, a expliqué le maire, Georges Marsan. La population de Monaco est très sensible à cette triste et douloureuse situation. Nous avons déjà reçu de nombreux appels de Monégasques et de résidents qui souhaitent venir en aide."

Pour cela, la mairie de Monaco lance, à partir de ce vendredi 4 mars, une souscription dont les bénéfices seront "intégralement reversés à la Croix Rouge monégasque et aux associations dont l'action est reconnue par le gouvernement princier".

Les Monégasques et les résidents qui souhaitent faire un don peuvent :

- soit adresser un chèque libellé à l'ordre du "Receveur Municipal - Ukraine", adressé à:

Mairie de Monaco

Recette Municipale – Souscription Ukraine

Place de Mairie,

BP523

98015 Monaco Cedex

- soit effectuer un virement au compte :

Mairie de Monaco – Receveur Municipal

IBAN: MC58 1209 8041 2417 5505 0020 076

BIC: SDBMMCM2

Ouvert auprès de la Société de Banque Monaco

En indiquant en référence "Souscription Ukraine"

Rappelons également que la mairie de Monaco a mis en place une grande collecte de produits de première nécessité à l'espace Léo Ferré. "Le service petite enfance a déjà fait porter des lots de couches pour les enfants. Des lots de masques ont été donnés par les services du domaine communal", a précisé Georges Marsan.