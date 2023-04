La France promet des bateaux, des autobus et des rails à l'Ukraine

Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, qui a conclu dimanche une visite de quatre jours en Ukraine, a appelé les entreprises françaises, "dès maintenant", à "être au rendez-vous, notamment dans le secteur des transports".

Selon le ministère français de la Transition écologique, "les dernières évaluations estiment à 383 milliards d'euros le coût de la reconstruction de l'Ukraine" dont 83 milliards rien que pour les infrastructures de transports.

M. Beaune "a pris l'initiative de réunir à son retour en France les dirigeants des principales entreprises françaises du secteur des transports pour accélérer leur mobilisation pour l'Ukraine", a ajouté le ministère dans un communiqué.

En attendant, la France a promis de faire "don de bateaux pilotes" et de mobiliser "l'expertise technique d'HAROPA Ports (gestionnaire des ports de la Seine, NDLR) afin d'accroître les exportations de céréales".

Elle enverra en outre "des bus supplémentaires à l'Ukraine pour assurer le transport scolaire, en plus de la trentaine de véhicules déjà livrés", selon le texte.

Et Paris s'est engagé "à fournir 20.000 tonnes de rails à l'Ukraine, pour reconstruire plusieurs centaines de kilomètres de chemins de fer" endommagés par les combats et bombardements, et "une dizaine de groupes électrogènes d'1,5 tonne supplémentaires, en plus de la vingtaine livrée dans les prochaines semaines aux chemins de fer ukrainiens".

Enfin, "la France accueille 10 contrôleurs aériens instructeurs ukrainiens à l'ENAC (Ecole nationale de l'aviation civile, NDLR) pour préparer la réouverture du ciel ukrainien", a précisé le ministère.

"Depuis le début du conflit, la France apporte un soutien militaire qui est très important mais il y a aussi un soutien civil, y compris dans l'effort de guerre, qui est vital", a expliqué M. Beaune, cité dans le communiqué.