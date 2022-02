La Croix Rouge monégasque débloque 80.000€ pour l'Ukraine et lance un appel aux dons

La Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge [IFRC], le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en lien avec société nationale Croix-Rouge ukrainienne, ont lancé le 26 février un appel d’urgence commun pour venir en aide à la population sur place et dans les pays voisins et faciliter l’action humanitaire.

Cet appel permettra notamment d’assurer la protection et l’assistance à la population civile y compris un soutien psychosocial, la distribution de secours d’urgence (alimentaires et autres), la fourniture de premiers soins et d'autres services de santé aux blessés et aux malades, le rétablissement des liens familiaux entre les membres séparés d’une même famille avec un accent particulier sur les mineurs non accompagnés et les personnes extrêmement vulnérables comme les personnes âgées et handicapées…

"Consciente de la gravité de la situation", la Croix-Rouge monégasque participe à ce mouvement de solidarité en débloquant la somme de 80.000 € à pour les victimes de ce conflit et lance un appel aux dons.

Vous souhaitez vous associer au geste de la Croix-Rouge monégasque ? Rendez-vous en ligne sur www.croix-rouge.mc/faire-un-don/ ou participez par chèque à Croix-Rouge monégasque - Ukraine - 27 bd de Suisse 98000 Monaco.