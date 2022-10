La contre-offensive ukrainienne progresse dans la région de Kherson, le front russe s'effondre

Depuis début septembre, les forces ukrainiennes ont déjà infligé une série de revers cuisants aux Russes dans le nord-Est et l'Est du pays. Les autorités d'occupation russes dans le sud de l'Ukraine ont appelé mardi à ne "pas paniquer", même si les forces russes ont dû reculer face à la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kherson.

Le chef de l'occupation russe à Kherson, Vladimir Saldo, a le premier admis une "percée" ukrainienne et notamment la perte du village de Doudtchany, avant d'assurer que l'aviation russe avait "stoppé" l'avancée ukrainienne, selon un entretien lundi après-midi publié mardi sur la page Telegram de l'intéressé.

"L'avancée des Ukraino-nazis dans la zone de Doudtchany a été arrêtée (...) il ne faut pas paniquer", a martelé ensuite l'un de ses adjoints, Kirill Stremooussov, dans une vidéo diffusée mardi sur sa chaîne Telegram. "On entend des explosions au loin mais ce n'est pas si souvent que ça", a-t-il affirmé depuis la ville de Kherson.

La chaîne Telegram russe Rybar, qui suit les mouvements des forces russes a, elle, relevé que les Ukrainiens progressaient dans les zones de Arkhanguelské et Doudtchany, afin de "couper les approvisionnements du groupement russe se trouvant sur la rive droite du Dnipro".

Selon des estimations occidentales et ukrainiennes, quelque 20.000 soldats russes seraient stationnés dans cette zone. Les forces ukrainiennes ont concentré ces dernières semaines le feu sur les positions et entrepôts russes de la rive droite du Dnipro ainsi que les ponts enjambant ce fleuve afin de couper les lignes de ravitaillement russes.

La pastèque, symbole de Kherson, brandie par les officiels ukrainiens

Kiev garde cependant encore le silence sur ses avancées dans le sud du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est borné à dire dans son adresse du soir lundi que "de nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions". "De plus en plus d'occupants cherchent à fuir, de plus en plus de pertes sont infligées à l'armée ennemie", a-t-il encore dit.