Éloge de la guerre, fusées, États-Unis furieux... tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a qualifié, ce mercredi 13 septembre, de "priorité absolue" le renforcement des liens entre Moscou et Pyongyang lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine sur un cosmodrome en Extrême-Orient russe. Un sommet exceptionnel qui pourrait aboutir à des ventes de matériel militaire à la Russie. On fait le point.

Pourquoi les deux dirigeants se sont-ils rencontrés?

Ce sommet exceptionnel pourrait déboucher, selon Washington, sur un accord de vente d'armes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine. La Russie s'intéresse au stock d'obus d'artillerie de la Corée du Nord, probablement utilisé en Ukraine, tandis que Pyongyang cherche à obtenir de l'aide pour moderniser ses équipements de l'ère soviétique, en particulier pour son armée de l'air et sa marine.

Washington craint en effet que la Russie ne s'approvisionne en armes pour ses opérations militaires en Ukraine auprès de la Corée du Nord, elle-même sous sanctions à cause de ses programmes nucléaires et de mise au point de missiles. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que les deux dirigeants s'entretenaient en "tête-à-tête", après avoir présidé des discussions bilatérales.

Que se sont-ils dit?

Devant Poutine, Kim a fait l'éloge de l'armée russe "héroïque" en Ukraine.

"Je suis profondément convaincu que l'armée héroïque russe et le peuple seront des héritiers brillants de la tradition de la victoire, qu'ils feront preuve de vertus inestimables et du sens de l'honneur sans valeur sur les fronts de l'opération militaire spéciale" russe, a-t-il lancé, cité par les agences de presse russes, en trinquant à la "santé" du président russe et aux "nouvelles victoires de la grande Russie". Kim a également assuré que la Russie remporterait "une grande victoire" face à ses ennemis.

Parti dimanche soir de Pyongyang à bord d'un train blindé, Kim Jong Un avait d'abord serré la main de Vladimir Poutine, selon une vidéo publiée par le Kremlin. C'est la première rencontre des deux dirigeants depuis un précédent voyage de Kim Jong Un à Vladivostok en 2019.

Après avoir visité des installations du cosmodrome de Vostotchny, notamment un atelier d'assemblage de fusées russes Angara de nouvelles générations, les deux dirigeants ont entamé des pourparlers en présence de leurs délégations. "Je suis très content de vous voir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation", a déclaré M. Poutine.

De son côté, Kim a affirmé que la Corée du Nord fera des liens avec la Russie la "priorité absolue" de sa diplomatie. "Je saisis cette opportunité pour affirmer que nous serons toujours avec la Russie", a-t-il insisté, précisant que cette rencontre était "un tremplin" pour des relations plus étroites avec la Russie.

Pourquoi ce choix du cosmodrome russe pour une rencontre au sommet?

Le choix du cosmodrome pour tenir cette réunion est symbolique. Vladimir Poutine a en effet évoqué la possibilité que la Russie aide la Corée du Nord à construire des satellites, après que Pyongyang a récemment échoué à deux reprises à mettre en orbite un satellite militaire espion.

"C'est pourquoi nous sommes venus ici. Le dirigeant de la Corée du Nord montre un grand intérêt pour la technologie des fusées. Ils essaient de développer leur programme spatial", a dit M. Poutine selon des agences de presse russes. An Chan-il, un transfuge devenu chercheur qui dirige l'Institut mondial d'études sur la Corée du Nord, avait déclaré avant la rencontre que "le port spatial semble être l'emplacement optimal parce qu'il répond à des intérêts mutuels, comme la fourniture de la technologie satellitaire demandée par la Corée du Nord".

"Je suis très content de vous voir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation", a déclaré M. Poutine. Photo AFP.

Pendant ce temps en Corée du Sud...

Pendant que Kim se trouve en Russie, la Corée du Nord a tiré mercredi "un missile balistique non identifié en direction de la mer de l'Est", a déclaré l'état-major interarmées de Séoul, en employant le nom coréen de la mer du Japon. Tokyo a évoqué le lancement de deux missiles balistiques.

Les Etats-Unis voient rouge

La semaine dernière, en amont de cette rencontre, la Maison Blanche avait averti que la Corée du Nord "paierait le prix" si elle fournissait à la Russie des armes pour le conflit en Ukraine.