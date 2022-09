"Je pleure tous les jours..." Dans un village fantôme du Donbass, deux survivants se confient après les combats

Mykola Gontchar, 58 ans, et sa mère Nina, 92 ans, ont survécu aux bombardements à Bogorodytchné, dans le Donbass, un village plusieurs fois pris et repris par les Ukrainiens et les Russes sur la ligne de front.