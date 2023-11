Israël fouille le principal hôpital de Gaza, les communications hors service

L'armée israélienne intensifie, vendredi 17 novembre, sa traque de repaires du Hamas présumés cachés dans le plus grand hôpital de Gaza, territoire palestinien où la situation humanitaire inquiète et où les télécommunications sont désormais hors service, faute de carburant.

Au cours de la nuit, une équipe de l'AFP a fait état d'une importante opération israélienne dans le camp de Jénine, bastion de mouvements armés palestiniens, en Cisjordanie occupée.

Et l'agence de presse officielle syrienne Sana a annoncé des frappes aériennes israéliennes qui ont fait des "dégâts matériels" près de Damas, Israël ayant ciblé à plusieurs reprises ces dernières années en sol syrien des positions de milices pro-Iran, pays soutenant le Hamas.

Dans la bande de Gaza, le gouvernement du Hamas a affirmé que les soldats israéliens avaient "détruit" plusieurs services de l'hôpital al-Chifa, un immense complexe situé dans la ville de Gaza.

Tard jeudi soir, l'armée israélienne a annoncé avoir découvert près de l'hôpital le corps de Yehudit Weiss, une otage "assassinée par les terroristes dans la bande de Gaza" après avoir été enlevée par le Hamas le 7 octobre dans le kibboutz de Beeri, dans le sud d'Israël.

Le raid lancé mercredi dans l'hôpital al-Chifa, privé d'eau et d'électricité, abritant des malades, du personnel soignant et des civils qui espéraient fuir la guerre, a suscité des appels pressants de la communauté internationale à protéger la population. Selon l'ONU, 2.300 personnes se trouvent actuellement dans l'hôpital.

"Fouille de chaque étage"

Depuis plusieurs jours, Israël resserre son étau sur la ville de Gaza et plus particulièrement ses hôpitaux, accusant le Hamas de les utiliser comme des bases et de se servir des malades comme des "boucliers humains".

Un responsable de l'armée israélienne a annoncé que les soldats procédaient "à la fouille de chaque étage, bâtiment après bâtiment alors que des centaines de patients et de membres du personnel médical se trouvent encore dans le complexe".

"Nous nous focalisons sur ce qu'il y a sous terre, y compris dans les hôpitaux. A ce titre, nos soldats ont découvert l'entrée d'un tunnel à l'hôpital al-Chifa et des ingénieurs militaires sont actuellement en train de déterrer l'infrastructure sur place", a indiqué tard jeudi soir le porte-parole Daniel Hagari.

Israël affirme que l'hôpital al-Chifa abrite des infrastructures stratégiques du Hamas, notamment dans des tunnels creusés sous le complexe, ce que dément le mouvement islamiste.

Des "images relatives aux otages" capturés par le Hamas ont été trouvées sur du matériel saisi au cours du raid, a ajouté l'armée.

"Nous avions de fortes indications selon lesquelles ils (les otages, ndlr) étaient détenus à l'hôpital al-Chifa, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous y sommes entrés. Si les otages étaient bien sur place, ils ont été transportés", a dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la chaîne américaine CBS.

Communications "totalement coupées"

Depuis le 9 octobre, Israël a imposé un "siège complet" au territoire palestinien, coupant les livraisons d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments.

L'aide internationale à Gaza arrive au compte-gouttes par camions depuis l'Egypte, en quantité insuffisante selon l'ONU, qui réclame notamment la livraison de carburant pour faire fonctionner les générateurs dans les hôpitaux.

Le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a affirmé jeudi à Genève que les communications étaient à nouveau "totalement coupées" avec la bande de Gaza, faute de carburant.

"Tous les services de télécommunications dans la bande de Gaza sont désormais hors service car les sources d'énergie alimentant le réseau sont épuisées et le carburant n'est pas autorisé à entrer", a indiqué l'opérateur de télécoms palestinien Paltel, dans un communiqué diffusé jeudi en fin de journée.

Tôt vendredi, l'AFP n'a pas été en mesure d'entrer en contact avec des membres de son équipe qu'elle tentait de joindre dans la bande de Gaza où, selon l'ONU, 1,65 des 2,4 millions d'habitants ont été déplacés par la guerre.

"Risque immédiat de famine"

"Nous n'avons ni électricité ni eau potable ni nourriture (...) Des milliers de femmes, d'enfants, de malades et de blessés sont en danger de mort", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, Ashraf al-Qidreh.

"Avec l'hiver qui approche à grands pas, les abris précaires et surpeuplés, ainsi que le manque d'eau potable, les civils sont confrontés à un risque immédiat de famine", a averti jeudi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est entretenu avec Benny Gantz, ténor de l'opposition israélienne qui a rejoint le cabinet de guerre de M. Netanyahu, "à propos des efforts visant à augmenter et accélérer le passage de l'aide humanitaire indispensable vers Gaza", selon Washington.