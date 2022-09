"Ils l'ont abattu, avec sa femme"... Dans le Sud reconquis par l'Ukraine, les habitants raconte la terreur et les destructions

Si près de la ligne de front, le petit bourg, auparavant peuplé de 4.000 âmes et désormais presque vide, vit encore au rythme des tirs de l'artillerie des deux camps. Souvent lointains, parfois très proches.

Vyssokopillia, dans le nord de la région de Kherson, ne se trouve qu'à quelques kilomètres des territoires contrôlés par Moscou et que la Russie s'apprête à annexer.

Timidement, les rares habitants veulent faire renaître Vyssokopillia, mais ils racontent d'immenses souffrances sous l'occupation russe. La tête entourée d'un fichu, le sourire respirant la bonté, Maria Syjouk, 72 ans depuis quelques jours, n'est que colère face aux soldats russes anciens maîtres des lieux.

"Ils nous volaient, ils nous humiliaient", tempête-t-elle auprès de journalistes de l'AFP, qui ont pu se rendre dans le village, accompagnés de l'armée ukrainienne.

Parfois ils tuaient des civils, accuse la babouchka, qui n'a jamais voulu quitter sa maison : "Il y avait une famille ici, les (Russes) ont voulu prendre leur voiture. Le mari n'a pas voulu la leur donner. Ils l'ont abattu, avec sa femme", affirme-t-elle.

Si aucune tuerie massive n'a été recensée dans le village selon les habitants rencontrés par l'AFP, le destin de ce couple a été rapporté par trois interlocuteurs différents. Il n'est pas sans rappeler les exécutions sommaires établies par de nombreux témoins, malgré les dénégations russes, dans nombre de territoires ukrainiens, à commencer par le massacre de Boutcha.

Croix de bois

Parmi les cinq tombes creusées ici depuis le début de l'invasion russe, l'une d'elle accueille deux défunts morts le même jour. Une croix de bois établit leur décès au 20 avril 2022.

"Une famille, un homme et une femme, ont été tués. Nous étions à la maison quand nous avons entendu les tirs. Ensuite, nous sommes allés chercher de l'eau", se souvient également Nina, 65 ans, narrant plus de six mois de quotidien sans dépasser le coin de sa rue.

"Nous ne pleurions pas. Nous attendions juste que nos gars reviennent, qu'ils reprennent le village", poursuit-elle.