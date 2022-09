"Il est facile et possible d’aller déposer une bombe ou une mine sur le gazoduc": un expert sous-marin fait le point après les fuites de Nord Stream en mer Baltique

La thèse du "sabotage" est hautement privilégiée pour expliquer les fuites spectaculaires des gazoducs Nord Stream observées ces dernières heures. En effet, l'hypothèse de défaillances accidentelles simultanées semblait, ce mercredi, écartée.

Mais la méthode utilisée reste inconnue comme l'auteur présumé, objet de multiples conjectures. Bertrand Sciboz est le directeur du Ceres (Centre de recherches sous-marines), basé à Montfarville dans la Manche, dresse un état des lieux des différents types de sabotages possibles.

La piste du sabotage est avancée par la communauté internationale. Quels types d'actions peut-on imaginer?

La mer Baltique borde de nombreux pays. C’était une zone où fourmillaient les sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale et c’est désormais une zone où fourmillent les sous-marins russes. Il est facile et possible d’aller déposer une bombe ou une mine sur le gazoduc. Ca, c’est la version sous-marine. Le gazoduc n'est pas profond, entre 60 et 80 mètres de profondeur, il faut alors considérer que l’intervention humaine est possible. Maintenant, le plus compliqué, c’est l’infiltration des hommes, de ces nageurs de combat. Il faut garder aussi en tête que cela a pu être fomenté à l'avance. Que, peut-être, des explosifs ont été déposés sur les gazoducs depuis le début du conflit et qu'ils ont pu être actionnés à distance maintenant.

Dans le cas d'un sabotage, quels types d'explosifs ont pu être utilisés et en quelles quantités?

Cela a déclenché une réponse sismique importante, cela signifie qu’il y a eu beaucoup d’explosifs. Cet élément me fait ôter la possibilité d'une intervention humaine ponctuelle. Les nageurs, si c'était le cas, n'auraient mis que peu d'explosifs, juste suffisamment pour créer une brèche dans le tuyau. Il ne faut pas oublier la solution du bateau de pêche. On a tous en mémoire les chalutiers russes de la Guerre froide et leur équivalent américains ou allemands. Il est aisé d’avoir la position du gazoduc et de faire tomber quelque chose dessus.