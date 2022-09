Guerre en Ukraine: Zelensky dénonce un charnier à Izioum, nouvelle aide américaine

"Demain (vendredi), des journalistes ukrainiens et internationaux viendront à Izioum. Nous voulons que le monde sache ce qui se passe réellement et ce à quoi l'occupation russe a conduit. Boutcha, Marioupol, maintenant, malheureusement, Izioum...", a lancé M. Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne, sans donner de détails sur le nombre de personnes enterrées ni sur les causes de leurs décès.

Le chiffre de 440 corps avancé

Serguiï Botvinov, un responsable de la police régionale, a parlé sur Sky News de "440 corps". "Nous savons que certains ont été tués (abattus), d'autres sont morts à cause de tirs d'artillerie, de traumatismes dus à l'explosion de mines. Certains sont morts dans des frappes aériennes. Nous avons également des informations selon lesquelles de nombreux corps n'ont pas encore été identifiés", a-t-il précisé sur cette chaîne de télévision britannique.

Volodymyr Zelensky s'était rendu mercredi dans la ville stratégique d'Izioum, d'où il a promis aux Ukrainiens la "victoire". Il avait souligné que "la quasi-totalité de la région de Kharkiv", dans le nord-est du pays, était désormais "libérée", à la faveur d'une contre-offensive entamée début septembre.

Une nouvelle enveloppe de 600 millions d'euros

C'est dans cette séquence que la Maison Blanche a validé un nouveau volet de jusqu'à 600 millions de dollars d'assistance militaire à l'Ukraine. Cette assistance se compose d'équipements et de services, mais aussi de formation, selon l'exécutif américain, qui ne donne pas plus de détails, notamment sur les armements fournis.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Etats-Unis ont déjà fourni pour plus de 15 milliards de dollars d'assistance militaire à Kiev.

Plus tôt dans la journée, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen s'était rendue à Kiev, où elle a lancé aux côtés de Volodymyr Zelensky: "Vous aurez vos amis européens à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes amis pour toujours".

"Il faut que Poutine perde cette guerre"

Dans un entretien avec la chaîne de télévision du quotidien Bild, la présidente de la Commission a en outre plaidé en faveur d'une comparution du président russe devant la justice internationale: "Il faut que Poutine perde cette guerre et réponde de ses actes, c'est important pour moi".

L'Ukraine a pour "priorité" de faire partie du marché commun de l'Union européenne, où les biens, services et capitaux peuvent circuler librement entre les pays, a de son côté souligné le président ukrainien, dont le pays souhaite notamment augmenter ses livraisons d'électricité à l'UE.

Il s'agissait de la troisième visite en Ukraine de Mme von der Leyen mais de sa première depuis que ce pays est devenu candidat à l'entrée dans l'UE.