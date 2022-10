Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky rejette les accusations russes de "bombe sale", demande une réponse "dure"

"Si la Russie appelle et dit que l'Ukraine serait en train de préparer quelque chose, cela signifie une seule chose: la Russie a déjà préparé tout cela. Je crois que désormais le monde doit réagir aussi durement que possible", a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Si la Russie a préparé "une nouvelle étape dans l'escalade, elle doit voir maintenant, de façon préventive et avant une de ses nouvelles +saletés+, que le monde ne l'acceptera pas", a-t-il poursuivi.

"Les Russes accusent souvent les autres de ce qu'ils préparent eux-mêmes"

M. Zelensky a jugé que la menace russe d'utiliser des armes nucléaires, "et encore plus contre notre pays qui a renoncé à son arsenal nucléaire (...) est un motif à la fois pour des sanctions et un soutien toujours plus important à l'Ukraine".

Plus tôt dans la journée, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba avait déclaré sur les réseaux sociaux que "les affabulations russes à propos de l'Ukraine qui se préparerait à utiliser une +bombe sale+ sont aussi absurdes qu'elles sont dangereuses".

"Les Russes accusent souvent les autres de ce qu'ils préparent eux-mêmes", avait-il ajouté.

Lors d'entretiens dimanche avec ses homologues britannique, français et turc, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a fait part de "ses préoccupations liées à d'éventuelles provocations de la part de l'Ukraine avec recours à une +bombe sale+", selon un communiqué de ses services.