Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky dément personnellement des rumeurs sur son état de santé

Non, Volodymyr Zelensky n'a pas été admis en soins intensifs dans un hôpital de Kiev. Le président ukrainien a fermement démenti les rumeurs diffusées par des médias russes sur son mauvais état de santé, en postant une vidéo sur Instagram.

Il y apparaît, comme à son habitude, dans le bureau du palais présidentiel et explique: "Ce matin, la Russie a diffusé de fausses informations selon lesquelles l'Ukraine n'est pas dirigée par le président, parce qu'il est à l'hôpital, plus précisément en soins intensifs en raison d'un état grave". Et d'ironiser: "Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui."