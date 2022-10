Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky appelle à juger "chaque agresseur et boucher", devant le Conseil de l'Europe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi devant les parlementaires du Conseil de l'Europe à juger "chaque agresseur et boucher", réitérant son souhait d'un tribunal international contre Moscou, et il a réclamé à la France et à l'Italie des moyens de défense anti-aériens.