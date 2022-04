Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine revendique "la libération de Marioupol"

"Il faut penser (...) à la vie et à la santé de nos soldats et de nos officiers, il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes, et ramper sous terre", a-t-il poursuivi. "Bloquez toute cette zone de manière à ce que pas une mouche ne passe."

Ce vaste site industriel abrite encore 2.000 militaires ukrainiens, selon le ministre russe de la Défense.

M. Poutine a par ailleurs promis la vie sauve à ceux qui se rendront.

"Proposez une fois de plus à tous ceux qui n'ont pas déposé les armes de le faire, la partie russe leur garantit la vie sauve et d'être traité avec dignité", a-t-il affirmé.