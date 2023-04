Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine a-t-il échappé à l'attaque d'un drone kamikaze envoyé par Kiev?

La tentative s'est soldée par un échec, mais si elle est avérée, elle pourrait donner un souffle d'espoir à Kiev sur ses capacités à contrecarrer la défense russe, sur ses terres.

Selon le quotidien allemand Bild, les services de renseignements ukrainiens auraient tenter de tuer le président russe Vladimir Poutine, avec un drone explosif, alors que ce dernier allait visiter un parc industriel près de Moscou.

Un drone chargé de 17 kilos d'explosifs

Pour cette tentative d'attentat, l'Ukraine aurait fait usage d'un drone UJ 22, chargé de 17 kilos d'explosifs, qui a la capacité de voler de manière autonome sur 800 kilomètres.

Le quotidien allemand cite l'activité ukrainien Yuri Romanenko, "qui aurait des liens étroits avec les services secrets de Kiev" et qui a écrit que "la semaine dernière, nos agents des services secrets ont reçu des informations sur le voyage de Poutine dans le parc industriel de Rudnevo. En conséquence, notre drone kamikaze a décollé, a survolé toutes les défenses aériennes de la Fédération de Russie et s'est écrasé non loin du parc industriel."

L'espace aérien fermé à Moscou selon Tass ce lundi

Personne n'a communiqué côté russe ou ukrainien à ce sujet, mais l'agence de presse russe Tass a confirmé, lundi, que l’espace aérien a été fermé au-dessus de l’aéroport international de Vnoukovo à Moscou en raison d’un drone présumé.

"Il a été signalé aux forces de sécurité qu’un drone non identifié avait été repéré dans le ciel au-dessus de l’aéroport de Vnoukovo. L’espace aérien a été fermé à des fins de sécurité", a indiqué l’interlocuteur de l’agence de services d'urgence.