Guerre en Ukraine: un milliardaire russe dénonce une "folle guerre" menée par une "armée de merde"

Un oligarque russe prend position contre la guerre en Ukraine. Oleg Tinkov, fondateur de la banque en ligne Tinkoff, a dénoncé ce mardi 19 avril une guerre "absurde" en Ukraine et a appelé l’Occident à aider à mettre fin à ce “massacre” dans un message publié sur Instagram.

"Je ne vois aucun bénéficiaire (...) des gens et des soldats innocents meurent" dans cette guerre, écrit-il, ajoutant que des "généraux, se réveillant avec la gueule de bois, ont pris conscience qu’ils avaient une armée de merde".

D'après Oleg Tinkov, "90% des Russes sont contre" cette guerre en Ukraine. "Bien sûr qu’il y a des abrutis qui dessinent des Z [devenus un symbole de soutien à l’invasion de l’Ukraine], mais les abrutis représentent 10 % de la population dans n’importe quel pays", dit-il.

"Cher Occident, s’il vous plaît, laissez une issue claire à M. Poutine pour qu’il puisse sauver la face et mettre fin à ce massacre. S’il vous plaît, soyez plus rationnels et humanitaires", conclut-il dans son message publié sur Instagram.